Заря – АЕК. Букмекеры не могут определить фаворита

В четверг, 5 ноября, луганская «Заря» в Запорожье сыграет матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против «АЕКа».



Букмекеры оставляют командам примерно равные шансы на победу, но все же у греков ситуация немного лучше. На выигрыш украинцев можно поставить с коэффициентом 2.85, на ничью - 3.35, поражение оценено в 2.6.



Заря – АЕК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.91. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.21, ТМ2.5 – 1.71.



Напомним, матч «Заря» – «АЕК» начнется в 22:00 по Киеву.