ЛЕВЧЕНКО: «Нещерет обязан отправить нарезку своих сейвов в сборную»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал феноменальную игру 18-летнего голкипера «Динамо» Руслана Нещерета в матче против «Барселоны» (1:2).



«После этой игры Руслан Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов, выложить в ютуб и послать тренерскому штабу сборной», – написал Левченко в твиттере.



Напомним, Нещерет совершил 12 сейвов на «Камп Ноу», благодаря чему интрига в матче сохранялась до самого финального свистка.