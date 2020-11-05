ЛЕВЧЕНКО: «Нещерет обязан отправить нарезку своих сейвов в сборную»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал феноменальную игру 18-летнего голкипера «Динамо» Руслана Нещерета в матче против «Барселоны» (1:2).
«После этой игры Руслан Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов, выложить в ютуб и послать тренерскому штабу сборной», – написал Левченко в твиттере.
Напомним, Нещерет совершил 12 сейвов на «Камп Ноу», благодаря чему интрига в матче сохранялась до самого финального свистка.
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Источник — Twitter
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