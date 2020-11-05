Александр ПРИЗЕТКО: «Оказалось, что с этой Барселоной можно играть»

Специалист – о минувшем матче киевского «Динамо»

  • 05.11.2020 08:58
  • 582 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ПРИЗЕТКО: «Оказалось, что с этой Барселоной можно играть»
© ФК Динамо Киев

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Призетко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от каталонской «Барселоны» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

— Александр, изначально вы ожидали худшего?
— Да. Однако динамовцы продемонстрировали характер, несмотря на громадные проблемы с составом. Возможно, каталонцы недооценили раненного зверя, но это их проблемы. Мне киевляне понравились тем, что они хотели играть в футбол, и в большей степени это им удавалось.  

— После финального свистка есть сожаление, что не удалось взять очки на «Камп Ноу»?
— Шансов увезти ничью из «Барселоны» у «Динамо» было достаточно. Но, имеем то, что имеем. Перед игрой вряд ли кто-то вообще мог предположить, что киевляне смогут рассчитывать на достойный результат. А, оказалось, что с этой «Барселоной» можно играть. Если по ударам хозяева заметно превзошли гостей (хотя, если не ошибаюсь, то бело-синие били качественнее в створ), то в плане создания голевых моментов, бело-синие не уступили. Футболисты «Динамо» хорошо разворачивали соперника лицом к своим воротам.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 05.11.2020 09:10
    0
    Комментировать игру нужно не только с точки зрения запредельного желания Динамо, но и с точки зрения немотивированной Барселоны. Похоже, что Куман так и не понял куда попал.....Всегда следует помнить, что игра забывается, а счет остается.....
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    Penal
    online
      Penal, 05.11.2020 09:10
    0
    Комментировать игру нужно не только с точки зрения запредельного желания Динамо, но и с точки зрения немотивированной Барселоны. Похоже, что Куман так и не понял куда попал.....Всегда следует помнить, что игра забывается, а счет остается.....
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