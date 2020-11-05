Александр ПРИЗЕТКО: «Оказалось, что с этой Барселоной можно играть»

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Призетко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от каталонской «Барселоны» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

— Александр, изначально вы ожидали худшего?

— Да. Однако динамовцы продемонстрировали характер, несмотря на громадные проблемы с составом. Возможно, каталонцы недооценили раненного зверя, но это их проблемы. Мне киевляне понравились тем, что они хотели играть в футбол, и в большей степени это им удавалось.

— После финального свистка есть сожаление, что не удалось взять очки на «Камп Ноу»?

— Шансов увезти ничью из «Барселоны» у «Динамо» было достаточно. Но, имеем то, что имеем. Перед игрой вряд ли кто-то вообще мог предположить, что киевляне смогут рассчитывать на достойный результат. А, оказалось, что с этой «Барселоной» можно играть. Если по ударам хозяева заметно превзошли гостей (хотя, если не ошибаюсь, то бело-синие били качественнее в створ), то в плане создания голевых моментов, бело-синие не уступили. Футболисты «Динамо» хорошо разворачивали соперника лицом к своим воротам.