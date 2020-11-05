Брюгге – Боруссия Дортмунд – 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила бельгийский «Брюгге» со счетом 3:0.
События матча
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Халанд (Боруссия Д).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Халанд (Боруссия Д).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua
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