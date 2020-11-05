Дубль Холанда. Брюгге с Соболем потерпел фиаско в игре против Боруссии Д

4 ноября прошли матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
Брюгге с украинцем Эдуардом Соболем потерпел фиаско в игре против Боруссии Д (0:3). Дубль сделал Эрлинг Холанд.
Лига чемпионов
3-й тур. Группа E
«Брюгге» (Бельгия) — «Боруссия» Д (Германия) — 0:3
Голы: Азар, 14 (0:1). Холанд, 18 (0:2). Холанд, 32 (0:3).
«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Дели, Клинтон Мата, Коссуну, Формер (Баланта, 71), Ритс, Фанакен (Схрейверс, 85), Деннис (Крменчик, 85), Диатта, Ланг (Де Кетеларе, 76).
«Боруссия» Д: Бюрки, Менье (Морей, 84), Аканджи, Витсель, Дилэйни (Ройс, 72), Азар, Рафаэл Геррейру, Брандт (Беллингем, 72), Дахуд, Рейна (Пасслак, 77), Холанд (Рейниер, 85).
Судья: Скомина (Словения).
4 ноября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Источник — Sport.ua
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