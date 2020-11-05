Брюгге
0 : 3
Боруссия Д
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Холанда. Брюгге с Соболем потерпел фиаско в игре против Боруссии Д

4 ноября прошли матчи 3-го тура Лиги чемпионов

  • 05.11.2020 00:19
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Дубль Холанда. Брюгге с Соболем потерпел фиаско в игре против Боруссии Д
© Twitter. Эрлинг Холанд

4 ноября прошли матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Брюгге с украинцем Эдуардом Соболем потерпел фиаско в игре против Боруссии Д (0:3). Дубль сделал Эрлинг Холанд.

Лига чемпионов

3-й тур. Группа E

«Брюгге» (Бельгия) — «Боруссия» Д (Германия) — 0:3

Голы: Азар, 14 (0:1). Холанд, 18 (0:2). Холанд, 32 (0:3).

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Дели, Клинтон Мата, Коссуну, Формер (Баланта, 71), Ритс, Фанакен (Схрейверс, 85), Деннис (Крменчик, 85), Диатта, Ланг (Де Кетеларе, 76).

«Боруссия» Д: Бюрки, Менье (Морей, 84), Аканджи, Витсель, Дилэйни (Ройс, 72), Азар, Рафаэл Геррейру, Брандт (Беллингем, 72), Дахуд, Рейна (Пасслак, 77), Холанд (Рейниер, 85).

Судья: Скомина (Словения).

4 ноября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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Источник — Sport.ua

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