Иван РАКИТИЧ: «Подвиг Севильи должен вызывать уважение»

Испанская команда вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»

  • 05.11.2020 08:24
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Иван РАКИТИЧ: «Подвиг Севильи должен вызывать уважение»
© УЕФА. Иван Ракитич

Хавбек испанской «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал победу над российским «Краснодаром» (3:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Уверенность и смелость нашей команды впечатляют. Мы заслужили этот результат. Наш подвиг должен вызывать уважение. У этой команды невероятный характер.

То, как мы продолжали идти вперед и не переставали верить в свои силы, просто поражает. Мы могли забить больше трех голов. Нам надо научиться обращать внимание на любые мелочи, чтобы то, что случилось в первой половине игры, больше не повторилось. Я горд, что ношу футболку «Севильи», - сказал Ракитич.

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Источник — УЕФА

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