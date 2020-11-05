Иван РАКИТИЧ: «Подвиг Севильи должен вызывать уважение»

Хавбек испанской «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал победу над российским «Краснодаром» (3:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Уверенность и смелость нашей команды впечатляют. Мы заслужили этот результат. Наш подвиг должен вызывать уважение. У этой команды невероятный характер.

То, как мы продолжали идти вперед и не переставали верить в свои силы, просто поражает. Мы могли забить больше трех голов. Нам надо научиться обращать внимание на любые мелочи, чтобы то, что случилось в первой половине игры, больше не повторилось. Я горд, что ношу футболку «Севильи», - сказал Ракитич.