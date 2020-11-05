В среду, 4-го ноября, состоялся матч чемпионата Италии, в котором «Торино» на выезде победил «Дженоа» со счетом 2:1
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Дженоа» — «Торино» — 1:2
Голы: Скамахка, 90 — Лукич, 10, Пеллегрини, автогол, 26
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Источник — YouTube
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