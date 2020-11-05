Александр ЯКОВЕНКО: «Динамо могло обыграть Барселону»

Специалист подвел итоги поражения киевского клуба от «блаугранас»

  • 05.11.2020 04:19
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Александр ЯКОВЕНКО: «Динамо могло обыграть Барселону»
© Футбол 1/2/3. Александр Яковенко

Бывший футболист сборной Украины Александр Яковенко подвел итоги поражения киевского «Динамо» от «Барселоны» (1:2).

«Динамо» показало, что они на правильном пути. Несмотря на нервное начало, они поняли, что могут играть против такого грозного соперника. Достойно провели матч, имели возможность свести его к ничьей или даже выиграть. У «Барселоны» было много моментов, но это нормально. Они всегда их создают с любым соперником. Ведь «Динамо» тоже удавалось создавать моменты, но подвела реализация. Вышли такие молодые ребята против звезд, вроде Месси. Были нервы, но потом успокоились.

Результат мог быть другим. Сегодня тер Штеген здорово отыграл. В прошлой игре с «Алавесом» Нету допустил роковую ошибку, из-за которой и была ничья. Сейчас тер Штеген показал, что он основной вратарь, вселив уверенность в своих футболистов. Нещерет тоже поймал кураж и на нем играл до конца. Были удачные сэйвы, и он почувствовал уверенность. Это очень важно для вратаря. С первых минут были моменты, с которыми он хорошо справился, и дальше начал играть раскованнее», — считает Яковенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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