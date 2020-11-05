Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН: «Здорово вернуться на Камп Ноу»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями о победе над «Динамо» (2:1) в поединке Лиги чемпионов.
«Здорово вернуться сюда, на «Камп Ноу», на это замечательное поле, хотя немного грустно, что мы играем при пустых трибунах, без участия наших болельщиков.
Я должен быть благодарен за то, что вокруг меня было так много замечательных людей, которые работали со мной на протяжении этих 11 недель. Поверьте, не всегда все складывалось хорошо», — отметил тер Штеген.
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Источник — УЕФА
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