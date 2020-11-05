Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН: «Здорово вернуться на Камп Ноу»

Вратарь «Барселоны» подвел итоги матча с киевским «Динамо» (2:1)

  • 05.11.2020 03:32
  • 184 просмотра
  • 1 комментарий
Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН: «Здорово вернуться на Камп Ноу»
© ФК Барселона. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями о победе над «Динамо» (2:1) в поединке Лиги чемпионов.

«Здорово вернуться сюда, на «Камп Ноу», на это замечательное поле, хотя немного грустно, что мы играем при пустых трибунах, без участия наших болельщиков.

Я должен быть благодарен за то, что вокруг меня было так много замечательных людей, которые работали со мной на протяжении этих 11 недель. Поверьте, не всегда все складывалось хорошо», — отметил тер Штеген.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 03:47
    0
    Один із кращих воротніків світу
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 03:47
    0
    Один із кращих воротніків світу
    Ссылка
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