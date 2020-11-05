Жерар ПИКЕ: «Эта победа очень важна для Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Это Лига чемпионов. Мы знаем, что здесь всегда будут соперники, которые смогут доставить проблемы. Эта победа добыта после нескольких неудачных матчей и очень важна для нас», — отметил Пике.