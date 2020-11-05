Беньямин ВЕРБИЧ: «Достойно»

27-летний словенский полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал поединок с «Барселоной» (1:2) в Лиге чемпионов.
«Достойно», — написал Вербич после матча.
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Источник — Instagram
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В сезоне 2018/2019 Динамо набрало больше. А в другие годы набирало почти столько же.
В сезоне 2018/2019 Динамо набрало больше. А в другие годы набирало почти столько же.
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