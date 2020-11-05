Беньямин ВЕРБИЧ: «Достойно»

Футболист «Динамо» подвел итоги матча с «Барселоной» (1:2)

  • 05.11.2020 02:23
  • 296 просмотров
  • 2 комментария
Беньямин ВЕРБИЧ: «Достойно»
© Instagram. Беньямин Вербич

27-летний словенский полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал поединок с «Барселоной» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Достойно», — написал Вербич после матча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достойно 💙 @fc_dynamo_kyiv @pargaphoto

Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    SportsMan
      SportsMan, 05.11.2020 03:22
    +1
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 02:40
    Достойно, то достойно, но пора бы уже и очки набирать в коеф, или только опять на Шахтер вся надежда? Шахтер вон берет очки там где никто и не ожидал, правда и теряет их также там, где никто не ожидал. Но это уже другая история.
    Не другая, а та же самая. Еще посмотрим, кто больше наберет.
    В сезоне 2018/2019 Динамо набрало больше. А в другие годы набирало почти столько же.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.11.2020 02:40
    -6
    Достойно, то достойно, но пора бы уже и очки набирать в коеф, или только опять на Шахтер вся надежда? Шахтер вон берет очки там где никто и не ожидал, правда и теряет их также там, где никто не ожидал. Но это уже другая история.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.11.2020 03:22
    +1
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 02:40
    Достойно, то достойно, но пора бы уже и очки набирать в коеф, или только опять на Шахтер вся надежда? Шахтер вон берет очки там где никто и не ожидал, правда и теряет их также там, где никто не ожидал. Но это уже другая история.
    Не другая, а та же самая. Еще посмотрим, кто больше наберет.
    В сезоне 2018/2019 Динамо набрало больше. А в другие годы набирало почти столько же.
    Ссылка
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