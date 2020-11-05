Рональд КУМАН: «Динамо верило, что может свести матч к ничьей»

Наставник «Барселоны» подвел итоги победы над киевским клубом

  • 05.11.2020 01:22
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Рональд КУМАН: «Динамо верило, что может свести матч к ничьей»
© ФК Барселона. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги победы над киевским «Динамо» (2:1) в Лиге чемпионов.

«У нас было достаточно возможностей сделать счет 2:0 еще в начале матча. Мы контролировали игру, пространство, но с течением времени у нас стали появляться сложности в середине поля. Мы, конечно, в итоге, выиграли, но надо признать, что соперник создал нам больше проблем, чем мы должны были допустить. «Динамо» показало себя конкурентно способной командой, которая уверенно себя чувствовала на поле и действительно верила, что может свести матч к ничьей. Мы создали много моментов, а Марк тер Штеген снова доказал, что он великий вратарь

Не все матчи получается проводить хорошо. В принципе, мы не плохо, в целом, проявили себя сегодня. Иногда ты заслуживаешь большего. Главное, что мы победили. Мы знаем, что надо улучшить в нашей игре. Сегодня мы слишком много играли без мяча, слишком много предоставляли сопернику пространства. Надо учиться на ошибках, допущенных в таких матчах», — отметил Куман.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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