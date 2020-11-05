Виктор ЦЫГАНКОВ: «Остался осадок, но горд командой»

22-летний украинский вингер «Динамо» Виктор Цыганков подвел итоги поражения от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.
«Остался осадок, но горд командой. Это тот уровень, к которому нам нужно стремиться», — написал Цыганков.
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Источник — Instagram
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