Месси забил Динамо самый быстрый пенальти в карьере

Лионель Месси в поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Динамо» (2:1) реализовал самый быстрый пенальти в своей карьере во всех турнирах. Пенальти стал самым быстрым и для «Барселоны» в Лиге чемпионов. Аргентинец реализовал пенальти, который сам и заработал, на 4 минуте 53 секунде матча.
«Барселона», победив «Динамо», добыла третью победу в трех матчах Лиги чемпионов. У «Динамо» на экваторе турнира одно очко, добытое во втором туре в игре с «Ференцварошем».
Источник — Sport.ua
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