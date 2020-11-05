Месси забил Динамо самый быстрый пенальти в карьере

Форвард «Барселоны» установил очередной рекорд

  • 05.11.2020 00:44
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Месси забил Динамо самый быстрый пенальти в карьере
© Твиттер Барселоны. Лионель Месси

Лионель Месси в поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Динамо» (2:1) реализовал самый быстрый пенальти в своей карьере во всех турнирах. Пенальти стал самым быстрым и для «Барселоны» в Лиге чемпионов. Аргентинец реализовал пенальти, который сам и заработал, на 4 минуте 53 секунде матча.

«Барселона», победив «Динамо», добыла третью победу в трех матчах Лиги чемпионов. У «Динамо» на экваторе турнира одно очко, добытое во втором туре в игре с «Ференцварошем».

 

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Источник — Sport.ua

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