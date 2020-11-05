Мирча ЛУЧЕСКУ: «Думаю, Динамо заслужило ничью с Барселоной»

Наставник киевлян дал экспресс-комментарий после матча Лиги чемпионов

  • 05.11.2020 00:36
  • 1945 просмотров
  • 19 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Думаю, Динамо заслужило ничью с Барселоной»
© fcdynamo.kiev.ua

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев на выезде уступило «Барселоне» со счетом 1:2. После игры экспресс-комментарий дал наставник Мирча Луческу.

«Провели хорошую игру, но, к сожалению, мы начали не слишком хорошо и сфолили в штрафной. Насколько мне сказали помощники, пенальти не совсем справедливо был назначен. После этого заиграли лучше, имели шансы, имели выходы один на один, но сыграло роль отсутствие опыта».

«Думаю, заслуживали ничью, но учитывая все факторы, то я доволен».

«Хочу отметить дебют Нещерета - фантастические сэйвы. Очень и очень хороший дебют с учетом того, что два основных вратаря больны коронавирусом», - сказал Луческу в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.11.2020 01:36
    -1
    Алексей Голяченко, 05.11.2020 01:25
    Иди считай удары с Борусией М лучше, бухгалтер подземного мира блин
    Я лучше иду посчитаю удары с Реалом
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 05.11.2020 01:25
    +1
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 00:54
    22:9 это всего ударов
    Иди считай удары с Борусией М лучше, бухгалтер подземного мира блин
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:23
    -1
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 00:45

    Удары в створ 14:7
    Удары мимо 22:9
    А он говорит что ничью заслужили.
    Удари кротів взагалі були в бік воріт Боруссії?
    Динамо награло на нічию, я погоджуюсь з Мірчою
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    Орлов Михаил
      Орлов Михаил, 05.11.2020 01:12
    -1
    Ну, да! Очко можно было сберечь!
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 01:09
    -1
    Конечно хотелось очей от Динамо в коэф,,ну это не реально,ничья могла быть только в плейстейшшен
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    Invulnerable
      Invulnerable, 05.11.2020 01:04
    +1
    S t e p a n , 05.11.2020 00:59
    Отскочили барсуки, если бы не Тер Стеген, не известно, сколько бы раз пришлось начинать с центра поля. Игра была похожей на игру только первые 10 минут. Затем та же самая тягомотина, как и все предыдущие матчи Барселоны. А главный вывод то в том, что молодая команда Киева, вполне может насовать Барсе в Киеве. Ведь не может постоянно Тер Штеген тащить все моменты....
    Месси пора уходить из барсы играет все хуже и хуже
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    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 00:59
    +7
    Отскочили барсуки, если бы не Тер Стеген, не известно, сколько бы раз пришлось начинать с центра поля. Игра была похожей на игру только первые 10 минут. Затем та же самая тягомотина, как и все предыдущие матчи Барселоны. А главный вывод то в том, что молодая команда Киева, вполне может насовать Барсе в Киеве. Ведь не может постоянно Тер Штеген тащить все моменты....
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.11.2020 00:54
    -8
    J0e777, 05.11.2020 00:49
    ты хочешь сказать, что общая статистика ударов 36-16?? Где ты это накопал? Спасибо, что нарисовал Динамо 16 ударов по воротам
    22:9 это всего ударов
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    Invulnerable
      Invulnerable, 05.11.2020 00:54
    0
    S t e p a n , 05.11.2020 00:43
    Как минимум ничью. Могли и выиграть, будь у нас нормальный форвард, а не калека по фамилии Супряга Ничего, в матче с Шахтером, злее будем!
    Да должны налегке обыграть чтобы не было вопросов
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.11.2020 00:53
    -11
    По ударам 22:9.Так что ничьей там и близко не пахнет
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 05.11.2020 00:53
    +4
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 00:45

    Удары в створ 14:7
    Удары мимо 22:9
    А он говорит что ничью заслужили.
    Статистика такая штука . Уже весь мир признал что Динамо играло хорошо
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 05.11.2020 00:52
    +1
    S t e p a n , 05.11.2020 00:43
    Как минимум ничью. Могли и выиграть, будь у нас нормальный форвард, а не калека по фамилии Супряга Ничего, в матче с Шахтером, злее будем!
    Супряга сыграл лениво .против штегенса нужно просто было не бить а навешивать уже тогда
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 05.11.2020 00:49
    +6
    Думаю по такой игре на ничью точно наиграли. Но маемо шо маемо. Молодцы и парни и мистер игра вырисовуеться с каждой игрой не то что было до этого
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.11.2020 00:49
    -4
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 00:45

    Удары в створ 14:7
    Удары мимо 22:9
    А он говорит что ничью заслужили.
    ты хочешь сказать, что общая статистика ударов 36-16?? Где ты это накопал? Спасибо, что нарисовал Динамо 16 ударов по воротам
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 05.11.2020 00:47
    +7
    Пенальти железный, но отыграли очень хорошо
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.11.2020 00:45
    -15

    Удары в створ 14:7
    Удары мимо 22:9
    А он говорит что ничью заслужили.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 00:43
    +7
    Как минимум ничью. Могли и выиграть, будь у нас нормальный форвард, а не калека по фамилии Супряга Ничего, в матче с Шахтером, злее будем!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.11.2020 00:43
    +6
    Ничью может и не заслужило, но боролись достойно. Лучший матч в этом сезоне
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 00:41
    +4
    50/50
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    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 00:59
    +7
    Отскочили барсуки, если бы не Тер Стеген, не известно, сколько бы раз пришлось начинать с центра поля. Игра была похожей на игру только первые 10 минут. Затем та же самая тягомотина, как и все предыдущие матчи Барселоны. А главный вывод то в том, что молодая команда Киева, вполне может насовать Барсе в Киеве. Ведь не может постоянно Тер Штеген тащить все моменты....
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 05.11.2020 00:47
    +7
    Пенальти железный, но отыграли очень хорошо
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 00:43
    +7
    Как минимум ничью. Могли и выиграть, будь у нас нормальный форвард, а не калека по фамилии Супряга Ничего, в матче с Шахтером, злее будем!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 05.11.2020 00:49
    +6
    Думаю по такой игре на ничью точно наиграли. Но маемо шо маемо. Молодцы и парни и мистер игра вырисовуеться с каждой игрой не то что было до этого
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.11.2020 00:43
    +6
    Ничью может и не заслужило, но боролись достойно. Лучший матч в этом сезоне
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 05.11.2020 00:53
    +4
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 00:45

    Удары в створ 14:7
    Удары мимо 22:9
    А он говорит что ничью заслужили.
    Статистика такая штука . Уже весь мир признал что Динамо играло хорошо
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 00:41
    +4
    50/50
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 05.11.2020 01:25
    +1
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 00:54
    22:9 это всего ударов
    Иди считай удары с Борусией М лучше, бухгалтер подземного мира блин
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 05.11.2020 01:04
    +1
    S t e p a n , 05.11.2020 00:59
    Отскочили барсуки, если бы не Тер Стеген, не известно, сколько бы раз пришлось начинать с центра поля. Игра была похожей на игру только первые 10 минут. Затем та же самая тягомотина, как и все предыдущие матчи Барселоны. А главный вывод то в том, что молодая команда Киева, вполне может насовать Барсе в Киеве. Ведь не может постоянно Тер Штеген тащить все моменты....
    Месси пора уходить из барсы играет все хуже и хуже
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 05.11.2020 00:52
    +1
    S t e p a n , 05.11.2020 00:43
    Как минимум ничью. Могли и выиграть, будь у нас нормальный форвард, а не калека по фамилии Супряга Ничего, в матче с Шахтером, злее будем!
    Супряга сыграл лениво .против штегенса нужно просто было не бить а навешивать уже тогда
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 05.11.2020 00:54
    0
    S t e p a n , 05.11.2020 00:43
    Как минимум ничью. Могли и выиграть, будь у нас нормальный форвард, а не калека по фамилии Супряга Ничего, в матче с Шахтером, злее будем!
    Да должны налегке обыграть чтобы не было вопросов
    Ссылка
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