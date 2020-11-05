Мирча ЛУЧЕСКУ: «Думаю, Динамо заслужило ничью с Барселоной»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев на выезде уступило «Барселоне» со счетом 1:2. После игры экспресс-комментарий дал наставник Мирча Луческу.

«Провели хорошую игру, но, к сожалению, мы начали не слишком хорошо и сфолили в штрафной. Насколько мне сказали помощники, пенальти не совсем справедливо был назначен. После этого заиграли лучше, имели шансы, имели выходы один на один, но сыграло роль отсутствие опыта».

«Думаю, заслуживали ничью, но учитывая все факторы, то я доволен».

«Хочу отметить дебют Нещерета - фантастические сэйвы. Очень и очень хороший дебют с учетом того, что два основных вратаря больны коронавирусом», - сказал Луческу в комментарии Футбол 1.