Руслан НЕЩЕРЕТ: «Я как в сказку попал. С такими соперниками приятно играть»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев на выезде уступило «Барселоне» со счетом 1:2. После игры экспресс-комментарий дал вратарь Руслан Нещерет.

Для игрока это дебют в Лиге чемпионов.

«Честно говоря, я как в сказку попал. Первый матч в Лиге чемпионов, такой стадион. Почувствовали, что можем с ними играть, когда начали создавали моменты, но вратарь «Барселоны» хорошо действовал. Пенальти? Месси хорошо пробил, он один из лучших по этому показателю».

«Мы вышли спокойно играть, никакого давления не было. С такими соперниками приятно играть, и я думаю, мы сможем хорошо подготовиться к «Шахтеру», - сказал Нещерет в комментарии Футбол 1.