Руслан НЕЩЕРЕТ: «Я как в сказку попал. С такими соперниками приятно играть»

Вратарь прокомментировал свой дебют в еврокубках

  • 05.11.2020 00:29
  • 1345 просмотров
  • 5 комментариев
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Я как в сказку попал. С такими соперниками приятно играть»
© fcdynamo.kiev.ua

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев на выезде уступило «Барселоне» со счетом 1:2. После игры экспресс-комментарий дал вратарь Руслан Нещерет.

Для игрока это дебют в Лиге чемпионов.

«Честно говоря, я как в сказку попал. Первый матч в Лиге чемпионов, такой стадион. Почувствовали, что можем с ними играть, когда начали создавали моменты, но вратарь «Барселоны» хорошо действовал. Пенальти? Месси хорошо пробил, он один из лучших по этому показателю».

«Мы вышли спокойно играть, никакого давления не было. С такими соперниками приятно играть, и я думаю, мы сможем хорошо подготовиться к «Шахтеру», - сказал Нещерет в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 05.11.2020 00:53
    +2
    Умница. А за сейв штрафного Месси в двойное. Удачи Руслан
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 00:41
    +4
    Нужно дать парню шанс показать себя в еще в Лиге чемпионов против Ювентуса и ответного с Барсой) если так отыграет зрело то Жора на банку, Бойко на выход! Трубин у Шахтера сырой еще нужно набираться опыта(
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 00:38
    +10
    Руслан приятно удивил в отличии от Бущана который для своих лет отбивает мячи как 18 летний пацан хоть куда. Руслан показал зрелую игру) Бойко то вообще уровень Днепра 1) сбитый летчик!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 05.11.2020 00:36
    +7
    Нормальная такая подготовка к Шахтеру
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.11.2020 00:33
    +6
    Качественно отыграл.
    Даже если бы пропустил еще, вопросов меньше всего было бы к вратарю.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 00:38
    +10
    Руслан приятно удивил в отличии от Бущана который для своих лет отбивает мячи как 18 летний пацан хоть куда. Руслан показал зрелую игру) Бойко то вообще уровень Днепра 1) сбитый летчик!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 05.11.2020 00:36
    +7
    Нормальная такая подготовка к Шахтеру
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.11.2020 00:33
    +6
    Качественно отыграл.
    Даже если бы пропустил еще, вопросов меньше всего было бы к вратарю.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 00:41
    +4
    Нужно дать парню шанс показать себя в еще в Лиге чемпионов против Ювентуса и ответного с Барсой) если так отыграет зрело то Жора на банку, Бойко на выход! Трубин у Шахтера сырой еще нужно набираться опыта(
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 05.11.2020 00:53
    +2
    Умница. А за сейв штрафного Месси в двойное. Удачи Руслан
    Ссылка
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