Виктор ЦЫГАНКОВ: «Динамо могло заработать 1 пункт. С Барсой можно играть»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев на выезде уступило «Барселоне» со счетом 1:2. После игры экспресс-комментарий дал капитан Виктор Цыганков.

«Если судить по итогу, то еще один использованный момент мог помочь заработать один пункт. Мы сыграли дружно, отрабатывали друг за друга и я доволен командой. Проиграли, но с честью. Когда появились моменты, то стало ясно, что с этим соперником можно играть. Они оставляли пространство, у нас были шансы. Если бы раньше забили, то, возможно, сыграли бы иначе».

«Мои выходы один на один? У меня за 5 лет в Украине не было ни одного выхода, поэтому практика не позволяет решать такие моменты. Делаем все правильно, но вратарь их здорово сыграл».

«Это опыт для нас, у нас молодая команда. Сделаем все, чтобы была у «Динамо» евровесна», - сказал Цыганков в комментарии Футбол 1.