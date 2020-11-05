Виктор ЦЫГАНКОВ: «Динамо могло заработать 1 пункт. С Барсой можно играть»

Капитан прокомментировал матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

  • 05.11.2020 00:22
  • 1021 просмотр
  • 3 комментария
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Динамо могло заработать 1 пункт. С Барсой можно играть»
© fcdynamo.kiev.ua

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев на выезде уступило «Барселоне» со счетом 1:2. После игры экспресс-комментарий дал капитан Виктор Цыганков.

«Если судить по итогу, то еще один использованный момент мог помочь заработать один пункт. Мы сыграли дружно, отрабатывали друг за друга и я доволен командой. Проиграли, но с честью. Когда появились моменты, то стало ясно, что с этим соперником можно играть. Они оставляли пространство, у нас были шансы. Если бы раньше забили, то, возможно, сыграли бы иначе».

«Мои выходы один на один? У меня за 5 лет в Украине не было ни одного выхода, поэтому практика не позволяет решать такие моменты. Делаем все правильно, но вратарь их здорово сыграл».

«Это опыт для нас, у нас молодая команда. Сделаем все, чтобы была у «Динамо» евровесна», - сказал Цыганков в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 05.11.2020 00:55
    +3
    "Цинічний" "Циніков" двічі забив іспанцям восени. Тепер вони мають запам'ятати його прізвище.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.11.2020 00:25
    +3
    Виктор, при всём уважении, но спихивать всё на УПЛ - это не правильно. У вас есть тренировки, там и учись реализовывать, чтоб на расслабоне перекидывал вратаря хоть на Камп Ноу, хоть где.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.11.2020 00:24
    +7
    Растет Витя.
    Я имею ввиду характер.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.11.2020 00:24
    +7
    Растет Витя.
    Я имею ввиду характер.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 05.11.2020 00:55
    +3
    "Цинічний" "Циніков" двічі забив іспанцям восени. Тепер вони мають запам'ятати його прізвище.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.11.2020 00:25
    +3
    Виктор, при всём уважении, но спихивать всё на УПЛ - это не правильно. У вас есть тренировки, там и учись реализовывать, чтоб на расслабоне перекидывал вратаря хоть на Камп Ноу, хоть где.
    Ссылка
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