ВИДЕО. Цыганков отквитал один мяч для Динамо в Барселоне

У киевлян оставалось 15 минут, чтобы сравнять счет

  • 04.11.2020 23:43
  • 3232 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Цыганков отквитал один мяч для Динамо в Барселоне
© Twitter

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».

Виктор Цыганков отквитал один мяч для киевлян за 15 минут до конца игры.

ГОЛ! 2:1. Виктор Цыганков, 75 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.11.2020 00:06
    +1
    Гол хороший, динамовский. Сколько таких к примеру Ребров на опережение забивал!!!
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    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 04.11.2020 23:54
    -1
    Циганкову за матч трійка.
    Повинен був реалізовувати хоча б один з двох виходів сам на сам.
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    kino
    online
      kino, 04.11.2020 23:50
    +1
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.11.2020 00:06
    +1
    Гол хороший, динамовский. Сколько таких к примеру Ребров на опережение забивал!!!
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 04.11.2020 23:50
    +1
    Ссылка
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