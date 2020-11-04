ВИДЕО. Цыганков отквитал один мяч для Динамо в Барселоне

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».
Виктор Цыганков отквитал один мяч для киевлян за 15 минут до конца игры.
ГОЛ! 2:1. Виктор Цыганков, 75 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Повинен був реалізовувати хоча б один з двох виходів сам на сам.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.