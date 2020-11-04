ВИДЕО. Гол Динамо не засчитали. Как судья отменил взятие ворот Кендзерой

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».
На 46-й минуте хавбек гостей Виктор Цыганков не реализовал выход один на один.
На 47-й минуте судья отменил взятие ворот от Томаша Кендзеры после навеса Виктора Цыганкова. Футбольный снаряд в воздухе пересек линию поля.
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Источник — УЕФА
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