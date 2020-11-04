ВИДЕО. Гол Динамо не засчитали. Как судья отменил взятие ворот Кендзерой

Киевляне едва не сравняли счет в начале второго тайма

  • 04.11.2020 23:23
  • 8671 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Гол Динамо не засчитали. Как судья отменил взятие ворот Кендзерой
© УЕФА

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».

На 46-й минуте хавбек гостей Виктор Цыганков не реализовал выход один на один.

На 47-й минуте судья отменил взятие ворот от Томаша Кендзеры после навеса Виктора Цыганкова. Футбольный снаряд в воздухе пересек линию поля.

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Источник — УЕФА

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Комментарии
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 05.11.2020 00:15
    +1
    Арбітр касабська шльондра)
    Ссылка
    Hiromant
      Hiromant, 04.11.2020 23:59
    +7
    Ни одного нормального повтора, который бы дал однозначный ответ - пересек или нет?
    Ссылка
    Hiromant
      Hiromant, 04.11.2020 23:59
    +7
    Ни одного нормального повтора, который бы дал однозначный ответ - пересек или нет?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 05.11.2020 00:15
    +1
    Арбітр касабська шльондра)
    Ссылка
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