Александр СЕВИДОВ: «Шахтер поборется за третье место»

Украинский тренер – о перспективах «Шахтера» в Лиге чемпионов

  • 04.11.2020 19:49
  • 223 просмотра
  • 9 комментариев
Александр СЕВИДОВ: «Шахтер поборется за третье место»
© Футбол 1/2/3. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов оценил перспективы «Шахтера» в своей группе Лиги чемпионов после разгромного поражения 0:6 от «Боруссии» Менхенгладбах:

«У «Шахтера» остается 4 очка, и он еще в игре. Конечно, это тяжелый удар психологически. В Лиге чемпионов халатность и безалаберность не прощается. И все-таки я надеюсь, что выездном матче с «Боруссией» «Шахтер» сможет навязать свою игру. Самое важное сейчас – хорошо сыграть с «Боруссией», пока «Реал» и «Интер» будут разбираться между собой.

Думаю, «Шахтеру» по силам остаться на третьем месте в группе. Задел сделан неплохой, и я очень на это надеюсь. Нужно сделать анализ ошибок, ведь ничего не проходит бесследно. Рано или поздно это должно было произойти. Нельзя все время витать в облаках.

Но еще ничего не потеряно. Да, это болезненный удар, но вся борьба еще впереди, хоть и непростая. Надежда есть, это единственное что нам сейчас остается, только надеяться. Думаю, что за третье место «Шахтер» все-таки поборется».

После трех туров «Шахтер» делит второе-третье место в группе с «Реалом». В активе команд по 4 очка.

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Источник — UA-Football

(2 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 19:58
    0
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 19:50
    Какое за третее? За второе должны бороться после успешных матчей с Реалом и Интером. Ждём победу над Боруссией и две ничьи
    Победу над Боруссией и я жду, а вот второе, ты сам в это веришь?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.11.2020 19:56
    +1
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 19:50
    Какое за третее? За второе должны бороться после успешных матчей с Реалом и Интером. Ждём победу над Боруссией и две ничьи
    Не , за третье , там Ворскла , да и Заря подтягивается ...
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.11.2020 19:55
    -2
    iravik83, 04.11.2020 19:51
    я хоть и болею за Шахтер но нужно быть реалистом и думаю 4 место не выше!!
    В 2020 году быть реалистом? В этом году невозможна никакая логика и прогнозы. Сколько уже было удивительных результатов, в том числе и от Шахтера никто не ждал 4 очков с Реалом и Интером. Поэтому ждём такие же нежданчики и в следующих матчах. Шансы 50 на 50 со всеми соперниками, потому что коронавирусных футбол полон сюрпризов и нежданчиков
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    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 19:54
    0
    Шахтер то что проиграл Боруссии все по делу. Интер Реал слабее Боруссии и это факт
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    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 19:53
    0
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 19:50
    Какое за третее? За второе должны бороться после успешных матчей с Реалом и Интером. Ждём победу над Боруссией и две ничьи
    На первое место шансы тоже остаются . И они у всех равны
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    grifon
    online
      grifon, 04.11.2020 19:52
    +1
    експерт, ти не забув про матчі відповіді?
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.11.2020 19:51
    -5
    В чемпионате Украины Шахтер поборется за третье место с Ворсклой и Колосом.
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    iravik83
    online
      iravik83, 04.11.2020 19:51
    +1
    я хоть и болею за Шахтер но нужно быть реалистом и думаю 4 место не выше!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.11.2020 19:50
    -3
    Какое за третее? За второе должны бороться после успешных матчей с Реалом и Интером. Ждём победу над Боруссией и две ничьи
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.11.2020 19:56
    +1
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 19:50
    Какое за третее? За второе должны бороться после успешных матчей с Реалом и Интером. Ждём победу над Боруссией и две ничьи
    Не , за третье , там Ворскла , да и Заря подтягивается ...
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 04.11.2020 19:52
    +1
    експерт, ти не забув про матчі відповіді?
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 04.11.2020 19:51
    +1
    я хоть и болею за Шахтер но нужно быть реалистом и думаю 4 место не выше!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 19:58
    0
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 19:50
    Какое за третее? За второе должны бороться после успешных матчей с Реалом и Интером. Ждём победу над Боруссией и две ничьи
    Победу над Боруссией и я жду, а вот второе, ты сам в это веришь?
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 19:54
    0
    Шахтер то что проиграл Боруссии все по делу. Интер Реал слабее Боруссии и это факт
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 19:53
    0
    ZAKARPATFAN, 04.11.2020 19:50
    Какое за третее? За второе должны бороться после успешных матчей с Реалом и Интером. Ждём победу над Боруссией и две ничьи
    На первое место шансы тоже остаются . И они у всех равны
    Ссылка
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