Александр СЕВИДОВ: «Шахтер поборется за третье место»

Известный украинский тренер Александр Севидов оценил перспективы «Шахтера» в своей группе Лиги чемпионов после разгромного поражения 0:6 от «Боруссии» Менхенгладбах:

«У «Шахтера» остается 4 очка, и он еще в игре. Конечно, это тяжелый удар психологически. В Лиге чемпионов халатность и безалаберность не прощается. И все-таки я надеюсь, что выездном матче с «Боруссией» «Шахтер» сможет навязать свою игру. Самое важное сейчас – хорошо сыграть с «Боруссией», пока «Реал» и «Интер» будут разбираться между собой.

Думаю, «Шахтеру» по силам остаться на третьем месте в группе. Задел сделан неплохой, и я очень на это надеюсь. Нужно сделать анализ ошибок, ведь ничего не проходит бесследно. Рано или поздно это должно было произойти. Нельзя все время витать в облаках.

Но еще ничего не потеряно. Да, это болезненный удар, но вся борьба еще впереди, хоть и непростая. Надежда есть, это единственное что нам сейчас остается, только надеяться. Думаю, что за третье место «Шахтер» все-таки поборется».

После трех туров «Шахтер» делит второе-третье место в группе с «Реалом». В активе команд по 4 очка.