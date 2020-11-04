Куману грозит дисквалификация на 12 матчей

Ла Лига может дисквалифицировать главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана за то, что голландский специалист позволил себе критику в адрес судей.
Куман был недоволен работой ВАР во время Эль Класико против мадридского «Реала». Он заявил, что судьи работают против «Барселоны».
За такие слова Куману грозит денежный штраф и дисквалификация до 12 матчей.
Сегодня, 4 ноября «Барселона» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Динамо» Киев.
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Источник — AS
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