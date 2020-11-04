Куману грозит дисквалификация на 12 матчей

Наставник «Барселоны» может быть наказан за критику судей

  • 04.11.2020 18:45
  • 4176 просмотров
  • 1 комментарий
Куману грозит дисквалификация на 12 матчей

Ла Лига может дисквалифицировать главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана за то, что голландский специалист позволил себе критику в адрес судей.

Куман был недоволен работой ВАР во время Эль Класико против мадридского «Реала». Он заявил, что судьи работают против «Барселоны».

За такие слова Куману грозит денежный штраф и дисквалификация до 12 матчей.

Сегодня, 4 ноября «Барселона» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Динамо» Киев.

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Источник — AS

(16 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.11.2020 19:30
    0
    Ну психонул дед, с кем не бывает ? Пришёл в клуб молодости, в гранд, а там разруха полная. Главная звезда - ложил на всех с прибором. Продали Суареса ... оказалось нет форварда, делать теперь что-то надо. Игра не клеится, президент ( который и обещал всё как по маслу ) сдулся. Вогруг вонь и нежелание брать ответственность... Считаю жизнь его уже наказала , надо простить, ну максимум пару матчей )
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    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.11.2020 19:30
    0
    Ну психонул дед, с кем не бывает ? Пришёл в клуб молодости, в гранд, а там разруха полная. Главная звезда - ложил на всех с прибором. Продали Суареса ... оказалось нет форварда, делать теперь что-то надо. Игра не клеится, президент ( который и обещал всё как по маслу ) сдулся. Вогруг вонь и нежелание брать ответственность... Считаю жизнь его уже наказала , надо простить, ну максимум пару матчей )
    Ссылка
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