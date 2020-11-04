Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Не справились с давлением в матче с Ливерпулем»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромное поражение своей команды 0:5 от «Ливерпуля» в третьем туре Лиги чемпионов:

«Мы должны очень хорошо подумать. В минувшем сезоне у нас уже был плохой результат с «Манчестер Сити» - поражение 1:5. Но мы были уверены, что сможем кое-что изменить, и разница в результатах будет заметна.

В этот вечер очень сильно ощущалась разница в классе. Нам нужно поработать над тактикой и рисунком игры, иначе все станет намного сложнее. Мы не боялись «Ливерпуля», потому что подходили к этому матчу после двух хороших результатов, никакого страха и в помине не было. Мы играли с привычной уверенностью и могли создать «Ливерпулю» проблемы, но не справились с давлением».