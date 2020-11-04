Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Не справились с давлением в матче с Ливерпулем»

Наставник «Аталанты» - о разгромном поражении своей команды

  • 04.11.2020 17:59
  • 349 просмотров
  • 0 комментариев
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Не справились с давлением в матче с Ливерпулем»
© twitter.com/Atalanta_BC

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромное поражение своей команды 0:5 от «Ливерпуля» в третьем туре Лиги чемпионов:

«Мы должны очень хорошо подумать. В минувшем сезоне у нас уже был плохой результат с «Манчестер Сити» - поражение 1:5. Но мы были уверены, что сможем кое-что изменить, и разница в результатах будет заметна.

В этот вечер очень сильно ощущалась разница в классе. Нам нужно поработать над тактикой и рисунком игры, иначе все станет намного сложнее. Мы не боялись «Ливерпуля», потому что подходили к этому матчу после двух хороших результатов, никакого страха и в помине не было. Мы играли с привычной уверенностью и могли создать «Ливерпулю» проблемы, но не справились с давлением».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности