Экс-игрок Ювентуса: «Роналду не уважает партнеров по команде»

Португалец до сих пор не выучил итальянский язык

  • 04.11.2020 17:11
  • 2393 просмотра
  • 1 комментарий
Экс-игрок Ювентуса: «Роналду не уважает партнеров по команде»
© twitter.com/juventusfcen

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал нынешнего лидера команды Криштиану Роналду за то, что он до сих пор не выучил итальянский язык:

«Роналду невежественен. Он в Италии уже 2 года и до сих пор не выучил наш язык, он говорит на испанском, чтобы объясниться с людьми. Криштиану не уважает ни своих партнеров по команде, ни итальянцев».

В конце октября Роналду вылечился от коронавируса. Португалец выступает за «Ювентус» с лета 2018 года.

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Источник — Calciomercato

(13 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.11.2020 17:25
    +3
    Википедия таких экспертов не знает )
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.11.2020 17:25
    +3
    Википедия таких экспертов не знает )
    Ссылка
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