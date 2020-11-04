Экс-игрок Ювентуса: «Роналду не уважает партнеров по команде»

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал нынешнего лидера команды Криштиану Роналду за то, что он до сих пор не выучил итальянский язык:
«Роналду невежественен. Он в Италии уже 2 года и до сих пор не выучил наш язык, он говорит на испанском, чтобы объясниться с людьми. Криштиану не уважает ни своих партнеров по команде, ни итальянцев».
В конце октября Роналду вылечился от коронавируса. Португалец выступает за «Ювентус» с лета 2018 года.
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Источник — Calciomercato
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