ПРИЗЕТКО: «Барселона – Динамо? Чудеса бывают, но не в этом случае»

Бывший игрок «Динамо» Александр Призетко поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов на выезде против «Барселоны», который пройдет сегодня, 4 ноября:

«В силу разных обстоятельств «Динамо» столкнулось с большими проблемами, поэтому у них против «Барселоны» одна задача – сыграть достойно. А это значит – закончить игру с приемлемым счетом. Все понимают, и можно говорить сколько угодно, мол, у киевлян есть небольшие шансы, но... так сложилась ситуация.

Команда едет играть, имея в запасе дублеров. Нужно показать достойный футбол, навязать какую-то борьбу. Мы видим, что и у «Барселоны» в чемпионате наблюдается небольшой кризис, команда набрала в шести матчах восемь очков. Поэтому и у них есть проблемы. Да, чудеса бывают, но только не в этом случае».