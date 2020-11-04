ПРИЗЕТКО: «Барселона – Динамо? Чудеса бывают, но не в этом случае»

Экс-игрок «Динамо» - о матче против «Барселоны»

  • 04.11.2020 16:08
  • 757 просмотров
  • 3 комментария
ПРИЗЕТКО: «Барселона – Динамо? Чудеса бывают, но не в этом случае»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший игрок «Динамо» Александр Призетко поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов на выезде против «Барселоны», который пройдет сегодня, 4 ноября:

«В силу разных обстоятельств «Динамо» столкнулось с большими проблемами, поэтому у них против «Барселоны» одна задача – сыграть достойно. А это значит – закончить игру с приемлемым счетом. Все понимают, и можно говорить сколько угодно, мол, у киевлян есть небольшие шансы, но... так сложилась ситуация.

Команда едет играть, имея в запасе дублеров. Нужно показать достойный футбол, навязать какую-то борьбу. Мы видим, что и у «Барселоны» в чемпионате наблюдается небольшой кризис, команда набрала в шести матчах восемь очков. Поэтому и у них есть проблемы. Да, чудеса бывают, но только не в этом случае».

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Источник — UA-Football

(1 голос)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 04.11.2020 16:33
    0
    на то они и чудеса,и этот случай не чем не отличается от других, Призетко ты не прав.
    Ссылка
    Germes
      Germes, 04.11.2020 16:26
    +2
    Чим це Динамо гірше за той же Алавес?
    Ссылка
    Germes
      Germes, 04.11.2020 16:24
    +1
    Чудеса бувають - це на якій мові? Українською - дива трапляються.
    Ссылка
    Germes
      Germes, 04.11.2020 16:26
    +2
    Чим це Динамо гірше за той же Алавес?
    Ссылка
    Germes
      Germes, 04.11.2020 16:24
    +1
    Чудеса бувають - це на якій мові? Українською - дива трапляються.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 04.11.2020 16:33
    0
    на то они и чудеса,и этот случай не чем не отличается от других, Призетко ты не прав.
    Ссылка
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