ФОТО. Месси поддержал Марадону после операции

32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси поддержал 60-летнего Диего Марадону после операции на головном мозге, которую он недавно перенес.

«Диего, с тобой вся сила мира. Моя семья и я хотим увидеть тебя как можно скорее. Обнимаю от души!», — написал Месси.