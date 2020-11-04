ФОТО. Месси поддержал Марадону после операции

32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси поддержал 60-летнего Диего Марадону после операции на головном мозге, которую он недавно перенес.
«Диего, с тобой вся сила мира. Моя семья и я хотим увидеть тебя как можно скорее. Обнимаю от души!», — написал Месси.
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