Марадона отпраздновал 60-летие и перенес операцию на головном мозге

Вспоминаем главные вехи карьеры легенды

  • 04.11.2020 12:25
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Марадона отпраздновал 60-летие и перенес операцию на головном мозге
© ФК Химнасия и Эсгрима. Диего Марадона

День рождения Диего Марадоны – это чуть ли не национальной праздник в Аргентине, где великий нападающий все еще считается непревзойденным футболистом. Его сага началась 60 лет назад, и сейчас как никогда уместно вспомнить ярчайшие события его жизни.

Рождение легенды

30 октября 1960 года у Диего Марадоны и Дальмы Сальвадоры Франко из непримечательного городка Вилья-Фиорито в провинции Буэнос-Айреса родился пятый ребенок и первый сын. По легенде, в тот день в роддоме на свет появилось 11 девочек и ни одного мальчика, и когда настал черед Диего, акушерки радостно закричали «гол!»

Детство будущего футболиста было небогатым: по словам Диего, внутри его дома дождило чаще, чем за окном. Именно на грязных дорогах Вилья-Фиорито он стал учиться футболу; свой первый мяч он получил в трехлетнем возрасте – спасибо дяде, большому любителю «красивой игры», который сам тренировал не только Марадону, но и других детишек.

Было весело – и опасно. «Как-то я бежал за мячом, мне, наверное, было меньше 10 лет, и провалился в септик. Я был по уши в дерьме, но я и не пытался выбраться – сначала нужно было отыскать мяч. А он тонул все ниже и ниже. Спас меня дядя. Если бы не он, так я бы и умер в погоне за мячом».

Мир, встречай «Карадону»

Когда Диего исполнилось 10, он уже демонстрировал недюжинный талант.

Его карьера началась в «Эстрелла-Роха» – клубе, директором которого был его отец. Но серьезный шанс подвернулся после того, как его к себе позвал «Архентинос Хуниорс» из Примеры.

Для того, чтобы туда добраться, юноше пришлось убеждать папу, а затем разменять два автобуса. Когда он все-таки добрался до стадиона, бушующий дождь отменил все планы. К счастью, скаут Франсис Корнехо не отправил ребят восвояси, а пригласил принять участие в матче в другой части города. «Говорят, в жизни каждый из нас видит по одному чуду, но большинство даже этого не осознают. Но я тогда все осознал», – писал он в книге Cebollita Maradona.

И правда, Марадона был так хорош, что тот вскоре заподозрил неладное. «Я думал, это карлик, лживый карлик. Как ему могло быть восемь лет?» После матча он попросил у ребенка какое-нибудь удостоверение. «Оно у мамы дома» – виновато ответил Диего. «Я заставил его посмотреть мне в глаза и спросил вновь: ты уверен, что родился в 1960 году?» «Да, сэр» – ответил юноша. Впрочем, кем бы он ни был, такой бриллиант терять было нельзя.

Не удивительно, что вскоре «Архентинос» позвал Марадону к себе, и с молодежкой тот выиграл, по его же словам, 136 игр подряд. 28 сентября 10-летний нападающий попал в газету. Одна беда: момент славы отпраздновал «Диего Карадона». Как бы то ни было, журналисты были в восторге от невероятных способностей аргентинца.

Самый желанный футболист Аргентины

Вскоре все выучили его имя.

Спустя пять лет Диего вышел в составе взрослой команды. Первым же касанием он оставил соперника в дураках, а в 1980, на свое 20-летие, Марадона уже крепко закрепился в «Архентинос Хуниорс» забив 100 голов за 150 игр. К тому моменту мало кто сомневался, что он был лучшим в стране. Был он и в сборной, хотя не без проблем: в 18 лет тренер Сесар Метотти довел его до слез, убрав Марадону из состава сборной на домашний ЧМ в последнюю секунду. Пришлось ему праздновать победу с командой 20 лет.

В 1980 году Марадона был лучшим бомбардиром в чемпионах Метрополитано и Насьяналя. В конце года стало понятно, что его уход в топ-клуб был вопросом времени.

После Мундиаля 1978 года «Шеффилд Юнайтед» чуть не оформил сенсационный трансфер, но в последний момент сделка сорвалась. В то же время в самой Аргентине за Марадону сражались гиганты «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Несмотря на то, что деньги, предложенные «Ривером», были намного внушительнее, Диего из принципа выбрал «Бомбонеру». И хитрая «Бока» все-таки добилась своего, оформив многоходовочку, состоящую из 18-месячной аренды, покупки шести игроков «Боки» и 2,5 млн долларов. Сделка была настолько масштабной, что клуб ее в итоге не потянул, и в 1982 году Диего отправили обратно за нарушение условий контракта. К тому моменту он уже обговорил условия с «Барселоной».

Выше некуда

Когда Марадона отмечал свое 30-летие, он делал это в статусе короля. С любимым «Наполи» он отпраздновал два скудетто, и именно здесь он чувствовал себя «своим». Пусть весь мир и помнил прежде всего «руку бога» и «гол века», именно в Италии можно было видеть весь спектр его умений и, главное, отвагу, которая позволяла ему играть через боль и слезы.

Когда наступил чемпионат мира 1990, Марадона находился в ужасном состоянии. Сначала он перестарался на тренировке, лишившись ногтя на большом пальце левой ноги, а затем словил жуткую травму лодыжки из-за фола «мясника из Бильбао» Андони Гойкоэчеа.

«Я никогда не испытывал такой боли, как тогда, на чемпионате мира. Не знаю, как моя лодыжка выдержала. После каждой моей встречи с врачом я слышал одно и то же: в таком состоянии играть нельзя. Но я не мог кинуть парней. Они отдавали себя на полную, и я, капитан, не мог их бросить».

В 30 лет Марадона был в лучшей форме своей жизни. Несмотря на жесткие подкаты, он бил один рекорд за другим. Но в 1990 состоялась трагедия: после победы над «Бари» тест на допинг выявил следы кокаина. Из-за этого Марадона вернулся на родину, но все равно был арестован. Итальянская федерация футбола наградила его 15 месяцами бана.

Его время в Неаполе завершилось скандалом, но любить его меньше оттого не стали. Он все еще легенда города, который никогда его не забудет.

Потерянное десятилетие

После проклятого допинг-теста карьеру Марадоны было уже не спасти. После своего запрета он поиграл за «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз», и даже попал в сборную, однако надежды на возвращение были сломаны вторым тестом на ЧМ-94, который выявил у него в крови запрещенный диуретик. После этого надеяться на что-то было невозможно.

Тогда Диего принялся тренировать, но после непонятных экспериментов с «Текстиль Мандию» и «Расингом» он опять попытался поиграть, за «Боку», но он был уже не в форме, с лишним весом и без огня в глазах. Но даже тогда бывало, что волшебник напоминал о себе.

25 октября 1997 года он вышел на поле в последний раз, приняв участие в суперкласико.

В 2000 году Марадона был госпитализирован после громкой гулянки, после чего впал в кому. Ему диагностировали гипертонический криз и сердечную аритмию, которые связали с наркотической зависимостью. После излечения экс-футболист провел курс реабилитации на Кубе. Здесь он проведет четыре года и станет почетным гостем президента Фиделя Кастро, который очень уважал новоиспечённого социалиста.

По словам самого Марадоны, справиться с «демонами» его помогла старшая дочь. Она была одной из многочисленных детей результативного нападающего: в 2019 году мы выяснили, что, оказывается, на Кубе у Диего родилось еще три ребёнка. Таким образом общее число (известных нам) детей выросло до восьми.

Отказавшись от наркотиков, Марадона продолжил испытывать проблемы со здоровьем – особенно это касалось лишнего веса. После операции желудочного шунтирования в Колумбии аргентинец потерял 50 килограмм за пару месяцев.

На родине Диего стал успешным телеведущим – у него даже было свое ток-шоу «Вечер с десятым номером», в котором приняли участие Пеле, Майк Тайсон и Фидель Кастро.

Как бы его не зазывал мир шоу-бизнеса, Марадона оставался верен футболу. В 2008 году его внезапно назначили главным тренером сборной Аргентины. Тренерской легендой он не стал, но его выходки на бровке запомнились надолго – особенно журналистам, которым он как-то посоветовал «подавиться, и продолжать давиться».

На ЧМ его сборная, состоявшая из именитых звезд, забила 10 мячей за четыре игры, но в конце концов уступила Германии со счетом 4:0. Дома ту команду встретили как героев, но никого не удивило, что босс футбольной федерации Хулио Грондона вскоре уволил эксцентричного футболиста, который вызывал игроков в сборную, основываясь на своих снах.

Диего в 60: Что дальше?

В 2000 году никто бы не поверил, что едва живой Марадона вновь окажется в национальной команде Аргентины, а десять лет назад лишь самые смелые предсказали бы, что Диего-тренер возглавит футбольный клуб. Сейчас клуб «Химнасия и Эсгрима» уже начала новый, укороченный сезон. Кто знает, чего добьется с ней Марадона, который провел сезон 2019/20, сражаясь с угрозой вылета и многочисленными проблемами со здоровьем?

Нельзя забывать, что путь Диего-тренера был таким же непредсказуемым, как и игровой. В 2011 он возглавил «Аль-Васл» из ОАЭ, а в 2017 – «Аль-Фуджайру». Затем он стал председателем правления брестского «Динамо» и опять тренером… в мексиканском «Дорадос».

Жизнь Диего Марадоны заслуживает фильмов, книг и песен. Отметив 60-летие, нынешний тренер «Химнасии и Эсгримы» опять оказался в больнице: ему сделали операцию на головном мозге после обнаружения субдуральной гематомы – объемное скопление жидкости, расположенное между твердой и паутиной оболочками, которое вызывает сдавление головного мозга. Марадона был госпитализирован еще в понедельник, 2 ноября.

Лечащий врач Марадоны Леопольдо Луке сообщил, что операция прошла успешно и пациент находится «под контролем». То ли еще будет – Дон Диего точно не даст нам скучать!

Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ

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Источник — Goal.com

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 13:02
    +5
    Здоровья легенде.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 13:02
    +5
    Здоровья легенде.
    Ссылка
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