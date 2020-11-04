Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер не умеет играть в оборонительный футбол»

Вчера, 3 ноября «Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов дома потерпел разгромное поражение от «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 0:6.

Бывший форвард «Горняков» Андрей Воробой проанализировал причины неудачи команды Луиша Каштру:

«Счет показал, что происходило на поле, кто был сильнее. Говорил и буду говорить – нынешний «Шахтер» не умеет играть в оборонительный футбол. Они хорошо созидают, очень шустрые и быстрые футболисты, есть свой стиль в атаке. Но, к сожалению, в команде нет таких исполнителей, которые отбирают мячи. В матче с «Интером» эта тактическая схема – игра от обороны – прошла, но тогда повезло, что итальянцы свои моменты, коих было достаточно, не реализовали. А вот с «Боруссией» читалось – не нужно было применять такую тактику. Итальянцы простили, а вот немцы наказали.

Возможно, что-то происходит внутри команды, потому что вышли на поле полностью истощенными, без эмоций. Да еще пропустили два быстрых гола, команда не знала дальше, что делать, была деморализована. Можно проиграть даже в два мяча, но отдать все силы на поле, чтобы никто не смог упрекнуть команду, а так остался неприятный осадок.

Ответная игра с «Боруссией» будет решающей. Все после жеребьевки говорили, что «Шахтер» будет бороться за третье место с «Боруссией», но сейчас немцы на первом месте. Все матчи важные. В любом случае нужно ехать в гости и набирать очки. Необходимо сделать выводы. Да, будет очень тяжело, но все реально. Нужно играть в другой футбол, ибо с такой тактикой не вижу никаких перспектив».