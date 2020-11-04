Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер не умеет играть в оборонительный футбол»

Экс-форвард «Шахтера» - о провале команды в матче с «Боруссией» Менхенгладбах

  • 04.11.2020 15:39
  • 834 просмотра
  • 12 комментариев
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер не умеет играть в оборонительный футбол»
© dynamo.kiev.ua. Андрей Воробей

Вчера, 3 ноября «Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов дома потерпел разгромное поражение от «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 0:6.

Бывший форвард «Горняков» Андрей Воробой проанализировал причины неудачи команды Луиша Каштру:

«Счет показал, что происходило на поле, кто был сильнее. Говорил и буду говорить – нынешний «Шахтер» не умеет играть в оборонительный футбол. Они хорошо созидают, очень шустрые и быстрые футболисты, есть свой стиль в атаке. Но, к сожалению, в команде нет таких исполнителей, которые отбирают мячи. В матче с «Интером» эта тактическая схема – игра от обороны – прошла, но тогда повезло, что итальянцы свои моменты, коих было достаточно, не реализовали. А вот с «Боруссией» читалось – не нужно было применять такую тактику. Итальянцы простили, а вот немцы наказали.

Возможно, что-то происходит внутри команды, потому что вышли на поле полностью истощенными, без эмоций. Да еще пропустили два быстрых гола, команда не знала дальше, что делать, была деморализована. Можно проиграть даже в два мяча, но отдать все силы на поле, чтобы никто не смог упрекнуть команду, а так остался неприятный осадок.

Ответная игра с «Боруссией» будет решающей. Все после жеребьевки говорили, что «Шахтер» будет бороться за третье место с «Боруссией», но сейчас немцы на первом месте. Все матчи важные. В любом случае нужно ехать в гости и набирать очки. Необходимо сделать выводы. Да, будет очень тяжело, но все реально. Нужно играть в другой футбол, ибо с такой тактикой не вижу никаких перспектив».

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Источник — UA-Football

(1 голос)

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Комментарии
    Donetskiy
      Donetskiy, 04.11.2020 16:55
    0
    Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер умеет играть в оборонительный футбол»
    Андрей,зачем нас в чем-то убеждать?Мы вчера все увидели...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.11.2020 16:50
    0
    Да, лет 5 или 6 не уходил с поля без пропущенных голов в Лиге Чемпионов. Это были такие традиции, с которыми конкурировал только Акинфеев.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.11.2020 16:41
    +1
    Название не соответствует сказанному
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 16:37
    0
    Та да.
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 04.11.2020 16:28
    +1
    Шахтер вообще чемпион мира по оборонительному футболу!!! А бондарь это нечто!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.11.2020 16:15
    +2
    Страшно даже представить себе счёт , если бы Шахтёр не умел играть в оборонительный футбол.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.11.2020 16:06
    +2
    bullyUA, 04.11.2020 15:41
    Но автобус у Шахтера дырявый.
    ну подумаешь, нет дверей и пары стекол. а шо сразу “дырявый”？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.11.2020 15:56
    +3
    как в том старом анекдоте:
    - девушка, у вас грудь есть？
    - конечно！
    - а почему не носите？
    （с）
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.11.2020 15:48
    +5
    Так умеет или не умеет ?
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 04.11.2020 15:45
    +7
    Заголовок статьи подправьте: "нынешний «Шахтер» НЕ умеет играть в оборонительный футбол".
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 04.11.2020 15:44
    +7
    Конечно умеет больше 6 не пропускает))))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.11.2020 15:41
    +4
    Но автобус у Шахтера дырявый.
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 04.11.2020 15:45
    +7
    Заголовок статьи подправьте: "нынешний «Шахтер» НЕ умеет играть в оборонительный футбол".
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 04.11.2020 15:44
    +7
    Конечно умеет больше 6 не пропускает))))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.11.2020 15:48
    +5
    Так умеет или не умеет ?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.11.2020 15:41
    +4
    Но автобус у Шахтера дырявый.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.11.2020 15:56
    +3
    как в том старом анекдоте:
    - девушка, у вас грудь есть？
    - конечно！
    - а почему не носите？
    （с）
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.11.2020 16:15
    +2
    Страшно даже представить себе счёт , если бы Шахтёр не умел играть в оборонительный футбол.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.11.2020 16:06
    +2
    bullyUA, 04.11.2020 15:41
    Но автобус у Шахтера дырявый.
    ну подумаешь, нет дверей и пары стекол. а шо сразу “дырявый”？
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.11.2020 16:41
    +1
    Название не соответствует сказанному
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 04.11.2020 16:28
    +1
    Шахтер вообще чемпион мира по оборонительному футболу!!! А бондарь это нечто!
    Ссылка
    Donetskiy
      Donetskiy, 04.11.2020 16:55
    0
    Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер умеет играть в оборонительный футбол»
    Андрей,зачем нас в чем-то убеждать?Мы вчера все увидели...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.11.2020 16:50
    0
    Да, лет 5 или 6 не уходил с поля без пропущенных голов в Лиге Чемпионов. Это были такие традиции, с которыми конкурировал только Акинфеев.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 16:37
    0
    Та да.
    Ссылка
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