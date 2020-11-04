Жуниор МОРАЕС: «Надеюсь быстро восстановиться на 100%»

33-летний форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес поделился впечатлениями о матче группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6).

«Не могу скрыть счастья от возможности постепенно заниматься тем, что я так люблю! Я надеюсь восстановиться на 100% как можно быстрее. Вперед, «Шахтер», — написал Мораес.