Жуниор МОРАЕС: «Надеюсь быстро восстановиться на 100%»

33-летний форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес поделился впечатлениями о матче группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6).
«Не могу скрыть счастья от возможности постепенно заниматься тем, что я так люблю! Я надеюсь восстановиться на 100% как можно быстрее. Вперед, «Шахтер», — написал Мораес.
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Источник — Instagram
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