Богдан СТРОНЦИЦКИЙ: «Трубина бросили под немецкий танк»

Специалист объяснил, почему «Шахтер» разгромно проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6)

  • 04.11.2020 14:20
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  • 1 комментарий
Богдан СТРОНЦИЦКИЙ: «Трубина бросили под немецкий танк»
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Стронцицкий

Известный в прошлом вратарь Богдан Стронцицкий поделился своими впечатлениями о поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» (0:6).

«В наших вратарских кругах после поединков, которые заканчивались с таким разгромным счетом, говорили: «Бросили голкипера под немецкий танк». В матче с «Боруссией» Анатолий Трубин не выручил, однако его нельзя винить в провале «Шахтера». Безобразно сыграли все одноклубники Трубина. Взять того же Тайсона, который должен был взять на себя роль лидера, но попросту отбывал номер, а левый фланг обороны, за который отвечал Виктор Корниенко, напоминал такой себе проходной двор. И еще хорошо, что все закончилось для «Шахтера» с таким счетом», — считает Стронцицкий.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 04.11.2020 14:41
    0
    а левый фланг обороны, за который отвечал Виктор Корниенко, напоминал такой себе проходной двор
    __
    первый гол я тоже не понял, где был Корниенко в этом время. слишком много оваций ему выдали, а по сути посредственный игрок.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 04.11.2020 14:41
    0
    а левый фланг обороны, за который отвечал Виктор Корниенко, напоминал такой себе проходной двор
    __
    первый гол я тоже не понял, где был Корниенко в этом время. слишком много оваций ему выдали, а по сути посредственный игрок.
    Ссылка
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