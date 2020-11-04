Богдан СТРОНЦИЦКИЙ: «Трубина бросили под немецкий танк»

Известный в прошлом вратарь Богдан Стронцицкий поделился своими впечатлениями о поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» (0:6).

«В наших вратарских кругах после поединков, которые заканчивались с таким разгромным счетом, говорили: «Бросили голкипера под немецкий танк». В матче с «Боруссией» Анатолий Трубин не выручил, однако его нельзя винить в провале «Шахтера». Безобразно сыграли все одноклубники Трубина. Взять того же Тайсона, который должен был взять на себя роль лидера, но попросту отбывал номер, а левый фланг обороны, за который отвечал Виктор Корниенко, напоминал такой себе проходной двор. И еще хорошо, что все закончилось для «Шахтера» с таким счетом», — считает Стронцицкий.