Плеа стал автором 12-го хет-трика в ворота украинских клубов в еврокубках

27-летний французский легионер «Боруссии» Алассан Плеа, трижды поразив ворота «Шахтера», стал автором 12-го хет-трика соперников украинских клубов в еврокубках. 5 раз удавалось продемонстрировать «трюк со шляпой» во встречах с украинцами игрокам итальянских команд, по 2 - английских и немецких, по 1 - бельгийских, испанских и французских. Четырежды пропускали по 3 мяча в матче от одного футболиста «Динамо» и «Шахтер», по разу - «Днепр», «Кривбасс», ЦСКА и «Черноморец».

Все хет-трики в ворота украинских клубов в еврокубках

Дата Игрок Клуб Турнир Стадия Соперник Счет 01.10.1975 Джорджо КИНАЛЬЯ Лацио КУ 1/32 Черноморец (д) 3:0 02.03.1983 Ларс БАСТРУП Гамбург КЧ 1/4 Динамо (г) 3:0 18.03.1998 Филиппо ИНДЗАГИ Ювентус ЛЧ 1/4 Динамо (г) 4:1 28.09.2000 Виорел МОЛДОВАН Нант КУ Р1 Кривбасс (д) 5:0 25.10.2000 Клаудио ЛОПЕС Лацио ЛЧ ГТ1 Шахтер (д) 5:1 01.11.2001 Санди МАРТЕНС Брюгге КУ Р2 ЦСКА (д) 5:0 27.11.2007 Мирко ВУЧИНИЧ Рома ЛЧ ГТ Динамо (г) 4:1 08.11.2012 Эдинсон КАВАНИ* Наполи ЛЕ ГТ Днепр (д) 4:2 15.09.2015 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Реал ЛЧ ГТ Шахтер (д) 4:0 07.11.2018 Габриел ЖЕЗУС Манчестер Сити ЛЧ ГТ Шахтер (д) 6:0 14.03.2019 Оливье ЖИРУ Челси ЛЕ 1/8 Динамо (г) 5:0 03.11.2020 Алассан ПЛЕА Боруссия М ЛЧ ГТ Шахтер (г) 6:0

* покер.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд.