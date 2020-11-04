Плеа стал автором 12-го хет-трика в ворота украинских клубов в еврокубках

27-летний французский легионер «Боруссии» Алассан Плеа, трижды поразив ворота «Шахтера», стал автором 12-го хет-трика соперников украинских клубов в еврокубках. 5 раз удавалось продемонстрировать «трюк со шляпой» во встречах с украинцами игрокам итальянских команд, по 2 - английских и немецких, по 1 - бельгийских, испанских и французских. Четырежды пропускали по 3 мяча в матче от одного футболиста «Динамо» и «Шахтер», по разу - «Днепр», «Кривбасс», ЦСКА и «Черноморец».
Все хет-трики в ворота украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
01.10.1975
|
Джорджо КИНАЛЬЯ
|
Лацио
|
КУ
|
1/32
|
Черноморец (д)
|
3:0
|
02.03.1983
|
Ларс БАСТРУП
|
Гамбург
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо (г)
|
3:0
|
18.03.1998
|
Филиппо ИНДЗАГИ
|
Ювентус
|
ЛЧ
|
1/4
|
Динамо (г)
|
4:1
|
28.09.2000
|
Виорел МОЛДОВАН
|
Нант
|
КУ
|
Р1
|
Кривбасс (д)
|
5:0
|
25.10.2000
|
Клаудио ЛОПЕС
|
Лацио
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Шахтер (д)
|
5:1
|
01.11.2001
|
Санди МАРТЕНС
|
Брюгге
|
КУ
|
Р2
|
ЦСКА (д)
|
5:0
|
27.11.2007
|
Мирко ВУЧИНИЧ
|
Рома
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо (г)
|
4:1
|
08.11.2012
|
Эдинсон КАВАНИ*
|
Наполи
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр (д)
|
4:2
|
15.09.2015
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Реал
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер (д)
|
4:0
|
07.11.2018
|
Габриел ЖЕЗУС
|
Манчестер Сити
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер (д)
|
6:0
|
14.03.2019
|
Оливье ЖИРУ
|
Челси
|
ЛЕ
|
1/8
|
Динамо (г)
|
5:0
|
03.11.2020
|
Алассан ПЛЕА
|
Боруссия М
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер (г)
|
6:0
* покер.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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