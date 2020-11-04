Плеа стал автором 12-го хет-трика в ворота украинских клубов в еврокубках

«Шахтер» 4-й раз в истории пропустил три мяча от одного игрока

  • 04.11.2020 14:11
  • 592 просмотра
  • 3 комментария
Плеа стал автором 12-го хет-трика в ворота украинских клубов в еврокубках
© ФК Боруссия Менхенгладбах. Алассан Плеа

27-летний французский легионер «Боруссии» Алассан Плеа, трижды поразив ворота «Шахтера», стал автором 12-го хет-трика соперников украинских клубов в еврокубках. 5 раз удавалось продемонстрировать «трюк со шляпой» во встречах с украинцами игрокам итальянских команд, по 2 - английских и немецких, по 1 - бельгийских, испанских и французских. Четырежды пропускали по 3 мяча в матче от одного футболиста «Динамо» и «Шахтер», по разу - «Днепр», «Кривбасс», ЦСКА и «Черноморец».

Все хет-трики в ворота украинских клубов в еврокубках

Дата

Игрок

Клуб

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

01.10.1975

Джорджо КИНАЛЬЯ

Лацио

КУ

1/32

Черноморец (д)

3:0

02.03.1983

Ларс БАСТРУП

Гамбург

КЧ

1/4

Динамо (г)

3:0

18.03.1998

Филиппо ИНДЗАГИ

Ювентус

ЛЧ

1/4

Динамо (г)

4:1

28.09.2000

Виорел МОЛДОВАН

Нант

КУ

Р1

Кривбасс (д)

5:0

25.10.2000

Клаудио ЛОПЕС

Лацио

ЛЧ

ГТ1

Шахтер (д)

5:1

01.11.2001

Санди МАРТЕНС

Брюгге

КУ

Р2

ЦСКА (д)

5:0

27.11.2007

Мирко ВУЧИНИЧ

Рома

ЛЧ

ГТ

Динамо (г)

4:1

08.11.2012

Эдинсон КАВАНИ*

Наполи

ЛЕ

ГТ

Днепр (д)

4:2

15.09.2015

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Реал

ЛЧ

ГТ

Шахтер (д)

4:0

07.11.2018

Габриел ЖЕЗУС

Манчестер Сити

ЛЧ

ГТ

Шахтер (д)

6:0

14.03.2019

Оливье ЖИРУ

Челси

ЛЕ

1/8

Динамо (г)

5:0

03.11.2020

Алассан ПЛЕА

Боруссия М

ЛЧ

ГТ

Шахтер (г)

6:0

* покер.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 04.11.2020 14:54
    +1
    khatskevich_bog, 04.11.2020 14:28
    Сегодня еще и Месси добавиться ))))))))
    Скорее запасе он! Или тайм, слова Кумана поберечь егл. Так что не факт 3 гола!
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 04.11.2020 14:29
    -4
    Молдован - я просто в угаре!!!
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 04.11.2020 14:28
    -5
    Сегодня еще и Месси добавиться ))))))))
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.11.2020 14:54
    +1
    khatskevich_bog, 04.11.2020 14:28
    Сегодня еще и Месси добавиться ))))))))
    Скорее запасе он! Или тайм, слова Кумана поберечь егл. Так что не факт 3 гола!
    Ссылка
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