Серхио РАМОС: «Три очка, которые мы хотели»

34-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Интером» (3:2) в поединке группового этапа Лиги чемпионов.
«Три очка, которые мы хотели набрать. И еще одна цель — 100 голов за «Реал», — написал Рамос.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.