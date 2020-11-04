Жуниор МОРАЕС: «Нельзя допускать столько ошибок в Лиге чемпионов»

33-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес поделился мнением о поражении от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в поединке Лиги чемпионов.
«Ужасный результат. Были большие ожидания от этого матча, ведь имели хорошие результаты в матчах с «Реалом» и «Интером». Очень много ошибок допустили. Нельзя делать их столько в Лиге чемпионов. Хочу поздравить соперника. «Боруссия» действовала агрессивно и заранее знала, что мы хотим делать. Они очень хорошо подготовились к «Шахтеру», — отметил Мораес.
Источник — Футбол 1/2/3
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