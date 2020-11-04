Жуниор МОРАЕС: «Нельзя допускать столько ошибок в Лиге чемпионов»

Нападающий «Шахтера» прокомментировал поражение от немецкого клуба (0:6)

  • 04.11.2020 13:38
  • 790 просмотров
  • 3 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Нельзя допускать столько ошибок в Лиге чемпионов»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

33-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес поделился мнением о поражении от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в поединке Лиги чемпионов.

«Ужасный результат. Были большие ожидания от этого матча, ведь имели хорошие результаты в матчах с «Реалом» и «Интером». Очень много ошибок допустили. Нельзя делать их столько в Лиге чемпионов. Хочу поздравить соперника. «Боруссия» действовала агрессивно и заранее знала, что мы хотим делать. Они очень хорошо подготовились к «Шахтеру», — отметил Мораес.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Bop
      Bop, 04.11.2020 14:39
    0
    не прибедняйся. вам - можно!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.11.2020 14:18
    +1
    оказывается, можно
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 13:53
    +1
    Да неужели, вау.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.11.2020 14:18
    +1
    оказывается, можно
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 13:53
    +1
    Да неужели, вау.
    Ссылка
    Bop
      Bop, 04.11.2020 14:39
    0
    не прибедняйся. вам - можно!
    Ссылка
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