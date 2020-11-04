Анатолий ТРУБИН: «Ужасный результат для нас»

19-летний вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в поединке Лиги чемпионов.

«Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки.

Надо двигаться дальше, потому что мы — одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе.

И хочу сказать огромное спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас несмотря ни на что», — написал Трубин.