Анатолий ТРУБИН: «Ужасный результат для нас»

19-летний вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в поединке Лиги чемпионов.
«Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки.
Надо двигаться дальше, потому что мы — одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе.
И хочу сказать огромное спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас несмотря ни на что», — написал Трубин.
Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки. Надо двигаться дальше потому что мы одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе ⚒🧡🖤 И хочу сказать огромное спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас ни смотря ни на что ⚒
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.