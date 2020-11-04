Анатолий ТРУБИН: «Ужасный результат для нас»

Вратарь «Шахтера» подвел итоги поединка с «Боруссией» из Менхенгладбаха (0:6)

  • 04.11.2020 13:31
  • 417 просмотров
  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Ужасный результат для нас»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

19-летний вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в поединке Лиги чемпионов.

«Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки.

Надо двигаться дальше, потому что мы — одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе.

И хочу сказать огромное спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас несмотря ни на что», — написал Трубин.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 04.11.2020 13:44
    0
    Сыроват еще для Шахтера, о сборной и говорить нечего даже для молодежной.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 04.11.2020 13:44
    0
    Сыроват еще для Шахтера, о сборной и говорить нечего даже для молодежной.
    Ссылка
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