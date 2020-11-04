Есть один сюрприз. Барселона опубликовала заявку на матч с Динамо

«Барселона» опубликовала расширенный список игроков на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
Впервые в сезоне в заявку испанцев попал основной вратарь Марк-Андре Тер Штеген, который восстановился после операции на колене. Отметим, что немецкий кипер не играл с середины августа.
Отсутствует в заявке 21-летний защитник Рональд Араухо, который получил травму подколенного сухожилия в матче с «Ювентусом».
Заявка «Барселоны» на матч с «Динамо»:
Матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.
Источник — ФК Барселона
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