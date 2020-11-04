Есть один сюрприз. Барселона опубликовала заявку на матч с Динамо

«Барселона» опубликовала расширенный список игроков на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо».



Впервые в сезоне в заявку испанцев попал основной вратарь Марк-Андре Тер Штеген, который восстановился после операции на колене. Отметим, что немецкий кипер не играл с середины августа.



Отсутствует в заявке 21-летний защитник Рональд Араухо, который получил травму подколенного сухожилия в матче с «Ювентусом».



Заявка «Барселоны» на матч с «Динамо»:

Матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов