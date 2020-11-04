Есть один сюрприз. Барселона опубликовала заявку на матч с Динамо

Марк-Андре Тер Штеген возвращается после долгого перерыва

  • 04.11.2020 13:30
  • 2268 просмотров
  • 2 комментария
Есть один сюрприз. Барселона опубликовала заявку на матч с Динамо
© ФК Барселона. Марк-Андре Тер Штеген

«Барселона» опубликовала расширенный список игроков на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
 
Впервые в сезоне в заявку испанцев попал основной вратарь Марк-Андре Тер Штеген, который восстановился после операции на колене. Отметим, что немецкий кипер не играл с середины августа.
 
Отсутствует в заявке 21-летний защитник Рональд Араухо, который получил травму подколенного сухожилия в матче с «Ювентусом». 
 
Заявка «Барселоны» на матч с «Динамо»:  

Матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — ФК Барселона

(6 голосов)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.11.2020 13:53
    0
    Тер Штеген. После травмы, долго не играл.
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 04.11.2020 13:46
    +2
    А сюрприз в чем??
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 04.11.2020 13:46
    +2
    А сюрприз в чем??
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.11.2020 13:53
    0
    Тер Штеген. После травмы, долго не играл.
    Ссылка
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