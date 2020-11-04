Рустам ХУДЖАМОВ: «У Трубина нет времени горевать. Такое бывает у всех»

Бывший голкипер «Шахтера» Рустам Худжамов прокомментировал игру «горняков» в матче третьего тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (0:6).
«Как Трубину пережить шесть пропущенных голов? Сделать выводы и идти дальше. Времени горевать нет. Такое бывает у всех вратарей в карьере. Надо не опускать руки, как бы тяжко не было.
Много непонятного по игре «Шахтера» с «Боруссией». Есть люди, которые полностью провалили игру с немцами, о чем еще говорить. Этот состав обыгрывал «Реал», отскочили с «Интером». Тут уже «Боруссия» не стала баловаться, и все было серьезно. Провалился центр поля, у немцев был высокий прессинг, выход из обороны. Они накрывали соперника, отбирали мяч и сразу атаковали.
Не знаю, насколько Каштру ошибся с составом, но это его ответственность. Он отвечает за результат, в том числе своим тренерским креслом. Надо продолжать работать, после таких ударов стараться поднимать голову и идти дальше, а там время покажет.
Успеют ли «горняки» прийти в себя к матчу с «Динамо»? Посмотрим. Будет дерби побитых и непобежденных», — отметил Худжамов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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