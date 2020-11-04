Рустам ХУДЖАМОВ: «У Трубина нет времени горевать. Такое бывает у всех»

Специалист рассказал о поражении «Шахтера» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6)

  • 04.11.2020 13:12
  • 260 просмотров
  • 1 комментарий
Рустам ХУДЖАМОВ: «У Трубина нет времени горевать. Такое бывает у всех»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Бывший голкипер «Шахтера» Рустам Худжамов прокомментировал игру «горняков» в матче третьего тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (0:6).

«Как Трубину пережить шесть пропущенных голов? Сделать выводы и идти дальше. Времени горевать нет. Такое бывает у всех вратарей в карьере. Надо не опускать руки, как бы тяжко не было.

Много непонятного по игре «Шахтера» с «Боруссией». Есть люди, которые полностью провалили игру с немцами, о чем еще говорить. Этот состав обыгрывал «Реал», отскочили с «Интером». Тут уже «Боруссия» не стала баловаться, и все было серьезно. Провалился центр поля, у немцев был высокий прессинг, выход из обороны. Они накрывали соперника, отбирали мяч и сразу атаковали.

Не знаю, насколько Каштру ошибся с составом, но это его ответственность. Он отвечает за результат, в том числе своим тренерским креслом. Надо продолжать работать, после таких ударов стараться поднимать голову и идти дальше, а там время покажет.

Успеют ли «горняки» прийти в себя к матчу с «Динамо»? Посмотрим. Будет дерби побитых и непобежденных», — отметил Худжамов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 13:27
    0
    Да это понятно, но не 0:6 нужно проигрывать.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 13:27
    0
    Да это понятно, но не 0:6 нужно проигрывать.
    Ссылка
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