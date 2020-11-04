ВИДЕО. Что говорил Зидан после победы над Интером

Два условных фаворита группы провели первый очный матч между собой. «Реал принимал «Интер, и при этом добыл победу, но не показал королевскую игру (3:2). Но многое будет решаться в ответном матче в Милане. На текущий момент «Реал» и «Интер» занимают 3 и 4 строчки соответственно.
Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Зинедина Зидана после матча «Реал Мадрид» – «Интер».
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Источник — Sport.ua
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