ВИДЕО. Что говорил Зидан после победы над Интером

Два условных фаворита группы провели первый очный матч между собой. «Реал принимал «Интер, и при этом добыл победу, но не показал королевскую игру (3:2). Но многое будет решаться в ответном матче в Милане. На текущий момент «Реал» и «Интер» занимают 3 и 4 строчки соответственно.



Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Зинедина Зидана после матча «Реал Мадрид» – «Интер».