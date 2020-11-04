Источник: Де Пена может сыграть против Барселоны слева в защите

Уругвайский вингер Карлос де Пена вынужденно сыграет против «Барселоны» на позиции левого защитника. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Не удивляйтесь, если увидите сегодня слева в защите нашего итало/уругвайца», – сказано в сообщении.
Отметим, что де Пена имеет двойное гражданство.
Напомним, в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов точно не сыграют Виталий Миколенко и Александр Караваев (у обоих коронавирус) и Владимир Костевич (травма), которые могут сыграть на позиции левого защитника.
Матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.
Источник — Telegram
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