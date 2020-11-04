Источник: Де Пена может сыграть против Барселоны слева в защите

У Мирчи Луческу не так много вариантов

  • 04.11.2020 12:22
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Источник: Де Пена может сыграть против Барселоны слева в защите
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Уругвайский вингер Карлос де Пена вынужденно сыграет против «Барселоны» на позиции левого защитника. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Не удивляйтесь, если увидите сегодня слева в защите нашего итало/уругвайца», – сказано в сообщении.

Отметим, что де Пена имеет двойное гражданство.
 
Напомним, в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов точно не сыграют Виталий Миколенко и Александр Караваев (у обоих коронавирус) и Владимир Костевич (травма), которые могут сыграть на позиции левого защитника.

Матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Telegram

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