ФОТО. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Барселоны

Сегодня вечером киевское «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов проведет выездной матч с «Барселоной».
Утром на «Камп Ноу» прошло предматчевое совещание, в ходе которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды. Так, киевляне выйдут на поле в белой форме (голкипер - в салатовом комплекте), а хозяева – в сине-гранатовой экипировке (голкипер - в оранжевом).
Напомним, матч начнется в 22:00 по Киеву при пустых трибунах.
Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Источник — ФК Динамо Киев
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