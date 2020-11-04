ФОТО. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Барселоны

Сегодня вечером киевское «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов проведет выездной матч с «Барселоной».



Утром на «Камп Ноу» прошло предматчевое совещание, в ходе которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды. Так, киевляне выйдут на поле в белой форме (голкипер - в салатовом комплекте), а хозяева – в сине-гранатовой экипировке (голкипер - в оранжевом).



Напомним, матч начнется в 22:00 по Киеву при пустых трибунах.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов