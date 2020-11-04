ФОТО. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Барселоны

Команды выйдут на поле в традиционных цветах

  • 04.11.2020 12:10
  • 2125 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Барселоны
© ФК Динамо Киев

Сегодня вечером киевское «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов проведет выездной матч с «Барселоной».
 
Утром на «Камп Ноу» прошло предматчевое совещание, в ходе которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды. Так, киевляне выйдут на поле в белой форме (голкипер - в салатовом комплекте), а хозяева – в сине-гранатовой экипировке (голкипер - в оранжевом).
 
Напомним, матч начнется в 22:00 по Киеву при пустых трибунах.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    samird
      samird, 04.11.2020 13:41
    0
    movkli, 04.11.2020 13:35
    если это салатовый...
    Кто-то своим Сяоми фотографировал. На телекартине будет понятнее.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 04.11.2020 13:35
    0
    если это салатовый...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 13:33
    -1
    Какая разница в какой форме проигрывать.
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    samird
      samird, 04.11.2020 13:41
    0
    movkli, 04.11.2020 13:35
    если это салатовый...
    Кто-то своим Сяоми фотографировал. На телекартине будет понятнее.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 04.11.2020 13:35
    0
    если это салатовый...
    Ссылка
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