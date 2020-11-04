Юрий ВИРТ: «Хорошо, что до ответной игры в Германии еще три недели»

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением о перспективах донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов после унизительного поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда.

«Очень важно быстро выйти из этой психологической ситуации. Некоторые игроки должны понять, что до академиков еще далеко. Хорошо, что до ответной игры в Германии еще три недели. Нужно решать проблемы, поскольку и в чемпионате «Шахтер» тоже пока выглядит далеким от своей лучшей игры.

В Лиге чемпионов еще три поединка и для «горняков» еще ничего не потеряно, вспоминая их противостояния с «Реалом» и «Интером», - сказал Вирт.

Отметим, что в турнирной таблице группы В «Шахтер», имея в активе четыре балла, после трех туров занимает второе место, отставая от «Боруссии» на одно очко. Третьим идет мадридский «Реал» (4 пункта), а миланский «Интер» пока с двумя очками на последней позиции.

25 ноября, после международной паузы, команда Луиша Каштру сыграет с «жеребцами» в Менхенгладбахе.