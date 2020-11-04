Олег САЛЕНКО: «Динамо в Испании ничего не светит»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча команды Мирчи Луческу против каталонской «Барселоны».

– Какие перспективы у «Динамо» перед матчем с «Барселоной»?

– Туманные. А точнее, никаких. Учитывая кадровый потенциал Мирчи Луческу, киевлянам в Испании ничего не светит. «Динамо» не сможет рассчитывать как минимум на половину основных исполнителей. И даже, несмотря на то, что «Барселона» не блещет стабильностью во внутреннем чемпионате, каталонцы бесспорные фавориты этого противостояния.

– То есть вы ставите на победу «Барселоны»?

– Взять очки в Испании для «Динамо» будет похожим на чудо. Хотелось бы, чтобы киевляне хотя бы сыграли вничью, что было бы как победа, но надо реально смотреть на вещи. «Барселона» сейчас на голову сильнее, но поставлю оптимистичный счет для украинской команды – 1:2.

Напомним, матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.