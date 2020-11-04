Олег САЛЕНКО: «Динамо в Испании ничего не светит»

Экс-форвард киевлян – предстоящем матче с «Барселоной»

  • 04.11.2020 11:39
  • 772 просмотра
  • 5 комментариев
Олег САЛЕНКО: «Динамо в Испании ничего не светит»
© 1927.kiev.ua. Олег Саленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча команды Мирчи Луческу против каталонской «Барселоны».

– Какие перспективы у «Динамо» перед матчем с «Барселоной»?
– Туманные. А точнее, никаких. Учитывая кадровый потенциал Мирчи Луческу, киевлянам в Испании ничего не светит. «Динамо» не сможет рассчитывать как минимум на половину основных исполнителей. И даже, несмотря на то, что «Барселона» не блещет стабильностью во внутреннем чемпионате, каталонцы бесспорные фавориты этого противостояния.

– То есть вы ставите на победу «Барселоны»?
– Взять очки в Испании для «Динамо» будет похожим на чудо. Хотелось бы, чтобы киевляне хотя бы сыграли вничью, что было бы как победа, но надо реально смотреть на вещи. «Барселона» сейчас на голову сильнее, но поставлю оптимистичный счет для украинской команды – 1:2.

Напомним, матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — 1927.kiev.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vostok
      vostok, 04.11.2020 11:52
    +1
    Что это за "ХО" на фото?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 11:46
    0
    0-3 - оце оптимістично якщо заб'ють хоча б одного,то це вже добре...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.11.2020 11:46
    +3
    Ніколи б не подумав що на фото Саленко. Лише знаючи це, почав знаходити в тому небритому кабані риси обличчя колишнього форварда Динамо.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 04.11.2020 11:40
    +1
    Олежка ты бомжара))) !!! - Нет я ФФФФрииилансер))))!
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 04.11.2020 11:39
    +1
    Это что за Стекломой)))?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.11.2020 11:46
    +3
    Ніколи б не подумав що на фото Саленко. Лише знаючи це, почав знаходити в тому небритому кабані риси обличчя колишнього форварда Динамо.
    Ссылка
    vostok
      vostok, 04.11.2020 11:52
    +1
    Что это за "ХО" на фото?
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 04.11.2020 11:40
    +1
    Олежка ты бомжара))) !!! - Нет я ФФФФрииилансер))))!
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 04.11.2020 11:39
    +1
    Это что за Стекломой)))?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 11:46
    0
    0-3 - оце оптимістично якщо заб'ють хоча б одного,то це вже добре...
    Ссылка
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