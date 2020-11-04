ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на разгром Аталанты Руслана Малиновского

Главный тренер «Ливерпуль» прокомментировал крупную победу своей команды

  • 04.11.2020 11:18
  • 2769 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на разгром Аталанты Руслана Малиновского
© ФК Ливерпуль

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромно проиграла «Ливерпулю» (0:5). Английский клуб не оставил шансов хозяевам поля. Потрясающую игру продемонстрировал Диогу Жота, оформивший в этом матче хет-трик.
 
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену у хозяев поля на 63-й минуте.
 
Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Юргена Клоппа После матча «Аталанта» – «Ливерпуль».

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 04.11.2020 11:25
    0
    mb_cdi, 04.11.2020 11:22
    Реакция Юргена Клоппа на разгром "Аталанты Руслана Малиновского"....команды где на лавке сидит Малиновский и выходит на замену.
    И, который показывает хорошую игру, но все равно не будет основным.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 04.11.2020 11:22
    0
    Реакция Юргена Клоппа на разгром "Аталанты Руслана Малиновского"....команды где на лавке сидит Малиновский и выходит на замену.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 04.11.2020 11:25
    0
    mb_cdi, 04.11.2020 11:22
    Реакция Юргена Клоппа на разгром "Аталанты Руслана Малиновского"....команды где на лавке сидит Малиновский и выходит на замену.
    И, который показывает хорошую игру, но все равно не будет основным.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 04.11.2020 11:22
    0
    Реакция Юргена Клоппа на разгром "Аталанты Руслана Малиновского"....команды где на лавке сидит Малиновский и выходит на замену.
    Ссылка
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