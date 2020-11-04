ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на разгром Аталанты Руслана Малиновского

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромно проиграла «Ливерпулю» (0:5). Английский клуб не оставил шансов хозяевам поля. Потрясающую игру продемонстрировал Диогу Жота, оформивший в этом матче хет-трик.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену у хозяев поля на 63-й минуте.
Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Юргена Клоппа После матча «Аталанта» – «Ливерпуль».
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Источник — Sport.ua
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