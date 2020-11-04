Роберто МОРАЛЕС: «Нещерет может громко заявить о себе на Камп Ноу»

Специалист считает, что у киевлян не хватает опыта выступлений на таком уровне

  • 04.11.2020 10:52
  • 1504 просмотра
  • 4 комментария
Роберто МОРАЛЕС: «Нещерет может громко заявить о себе на Камп Ноу»
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Известный футбольный ведущий и комментатор Роберто Моралес поделился мыслями о предстоящем матче группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» отправится на выезд к «Барселоне».
 
«Многие сравнивают кадровый кризис «Динамо» перед матчем в среду с ситуацией, в которой оказался «Шахтер» накануне матча с «Реалом». Частично, действительно, кадровый кризис тождественна. С другой стороны, разница есть. Вроде у дончан были Тете, Соломон, Маркос Антонио и, как выяснилось, Корниенко. У киевлян же дыра на левом фланге защиты и удивительно по два фактически равноценных игроки на флангах атаки.
 
Главная же разница в том, что «Реал» тогда видел перед собой лишь эль-классико, а вот «Барселона» не имеет такой цели, которая застилала ей глаза на ближайшие дни. Изменения у каталонцев происходят трудно, ведь Куман не просто ведет довольно основательную перестройку, он делает это с типичной для него резкостью, которая не раз мешала его тренерской карьере.
 
Команда заводится только после «волшебного пинка»: проиграли «Хетафе», разбили «Ференцварош», проиграли «Реалу», прибили «Ювентус», потеряли очки с «Алавесом». Сейчас ей снова нужно реабилитироваться.
 
Весьма вероятно, что голкипер Нещерет сможет громко заявить о себе на «Камп Ноу», а вот его команда – нет. Маловато серьезного опыта у этого состава киевлян», – сказал Моралес.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Рейтинг букмекеров

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 11:50
    0
    Давайте пожелаем пацанам удачи . Будем верить в чудо что Динамо возьмёт очки и если возьмёт есть шанс на ЛЧ
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 11:44
    0
    Юрий Тютюшев, 04.11.2020 11:38
    шо 7 штук пропустить?
    повумнічав? може й пропустить... кротам на радість навіть найбільші фанати Динамо розуміють,що нинішній київський клуб із футбольним грандом європейського і світового рівня порівнювати неможливо. ясно,що буде програш,швидше за все розгромний
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 04.11.2020 11:38
    0
    шо 7 штук пропустить?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 11:31
    0
    та ясно,що нема на що розраховувати.. єдині можливі очки - з Ференцем. просто непруха - вперше за кілька років вийти в груповий етап - і одразу під такий каток((
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 11:50
    0
    Давайте пожелаем пацанам удачи . Будем верить в чудо что Динамо возьмёт очки и если возьмёт есть шанс на ЛЧ
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 11:44
    0
    Юрий Тютюшев, 04.11.2020 11:38
    шо 7 штук пропустить?
    повумнічав? може й пропустить... кротам на радість навіть найбільші фанати Динамо розуміють,що нинішній київський клуб із футбольним грандом європейського і світового рівня порівнювати неможливо. ясно,що буде програш,швидше за все розгромний
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 04.11.2020 11:38
    0
    шо 7 штук пропустить?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 11:31
    0
    та ясно,що нема на що розраховувати.. єдині можливі очки - з Ференцем. просто непруха - вперше за кілька років вийти в груповий етап - і одразу під такий каток((
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности