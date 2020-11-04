Роберто МОРАЛЕС: «Нещерет может громко заявить о себе на Камп Ноу»

Известный футбольный ведущий и комментатор Роберто Моралес поделился мыслями о предстоящем матче группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» отправится на выезд к «Барселоне».



«Многие сравнивают кадровый кризис «Динамо» перед матчем в среду с ситуацией, в которой оказался «Шахтер» накануне матча с «Реалом». Частично, действительно, кадровый кризис тождественна. С другой стороны, разница есть. Вроде у дончан были Тете, Соломон, Маркос Антонио и, как выяснилось, Корниенко. У киевлян же дыра на левом фланге защиты и удивительно по два фактически равноценных игроки на флангах атаки.



Главная же разница в том, что «Реал» тогда видел перед собой лишь эль-классико, а вот «Барселона» не имеет такой цели, которая застилала ей глаза на ближайшие дни. Изменения у каталонцев происходят трудно, ведь Куман не просто ведет довольно основательную перестройку, он делает это с типичной для него резкостью, которая не раз мешала его тренерской карьере.



Команда заводится только после «волшебного пинка»: проиграли «Хетафе», разбили «Ференцварош», проиграли «Реалу», прибили «Ювентус», потеряли очки с «Алавесом». Сейчас ей снова нужно реабилитироваться.



Весьма вероятно, что голкипер Нещерет сможет громко заявить о себе на «Камп Ноу», а вот его команда – нет. Маловато серьезного опыта у этого состава киевлян», – сказал Моралес.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

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