Игорь ЦЫГАНЫК: «Моя ставка – гол Динамо»

Футбольный журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч Лиги чемпионов, в котором «Динамо» отправится на выезд к «Барселоне».
«Очень большие проблемы в «Динамо». Честно говоря, мне сложно предвидеть стартовый состав в среду. Остался не такой большой подбор исполнителей, которые могут выйти на поле и решить задачу.
Через коронавирус не будет Бущана, Бойко, Миколенко, Караваева, Шапаренко, Белуце, Дуелунна, Гармаша и Цитаишвили. Тимчик, Костевич и Бурда травмированы. Сидорчук – дисквалифицирован. Потери большие.
Очевидно, что «Динамо» будет играть от обороны. Очень надеюсь, что удастся забить хотя бы один мяч. Поэтому моя ставка – гол «Динамо», – сказал Цыганык.
Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.
Источник — Рейтинг букмекеров
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