Игорь ЦЫГАНЫК: «Моя ставка – гол Динамо»

Футбольный журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч Лиги чемпионов, в котором «Динамо» отправится на выезд к «Барселоне».



«Очень большие проблемы в «Динамо». Честно говоря, мне сложно предвидеть стартовый состав в среду. Остался не такой большой подбор исполнителей, которые могут выйти на поле и решить задачу.



Через коронавирус не будет Бущана, Бойко, Миколенко, Караваева, Шапаренко, Белуце, Дуелунна, Гармаша и Цитаишвили. Тимчик, Костевич и Бурда травмированы. Сидорчук – дисквалифицирован. Потери большие.



Очевидно, что «Динамо» будет играть от обороны. Очень надеюсь, что удастся забить хотя бы один мяч. Поэтому моя ставка – гол «Динамо», – сказал Цыганык.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов