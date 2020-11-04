Игорь ЦЫГАНЫК: «Моя ставка – гол Динамо»

Эксперт уверен, что киевляне будут играть от обороны, но все же поразят ворота «Барселоны»

  • 04.11.2020 10:11
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Игорь ЦЫГАНЫК: «Моя ставка – гол Динамо»
© ФК Динамо Киев

Футбольный журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч Лиги чемпионов, в котором «Динамо» отправится на выезд к «Барселоне».
 
«Очень большие проблемы в «Динамо». Честно говоря, мне сложно предвидеть стартовый состав в среду. Остался не такой большой подбор исполнителей, которые могут выйти на поле и решить задачу.
 
Через коронавирус не будет Бущана, Бойко, Миколенко, Караваева, Шапаренко, Белуце, Дуелунна, Гармаша и Цитаишвили. Тимчик, Костевич и Бурда травмированы. Сидорчук – дисквалифицирован. Потери большие.
 
Очевидно, что «Динамо» будет играть от обороны. Очень надеюсь, что удастся забить хотя бы один мяч. Поэтому моя ставка – гол «Динамо», – сказал Цыганык.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Рейтинг букмекеров

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