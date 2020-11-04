Алексей АНДРОНОВ: «Барселона будет играть против Динамо на вынос»

Известный российский комментатор Алексей Андронов сделал очень пессимистический прогноз на матч Лиги чемпионов, в котором «Динамо» отправится на выезд к «Барселоне».

«Киевское «Динамо» тяжелой игрой стартовало против «Ювентуса». Затем был не менее тяжелый матч против «Ференцвароша», хотя венгерский клуб считается едва ли не самым слабым в Лиге чемпионов. Но там тренирует Сергей Ребров, поэтому настроение было соответствующее. Все закончилось ничьей.



Это не идет ни в какое сравнение с тем, что «Динамо» ждет сейчас. В команде большая группа игроков, которые сдали положительный тест на коронавирус, а Киеву играть на выезде против «Барселоны». Было не совсем понятно, состоится там матч, потому что Каталония закрылась для иностранцев, но там подтвердили, что игра состоится.



В воротах «Динамо» будет играть голкипер, который провел за основную команду только один матч. Спешно дозаявили 17-летнего парня, чтобы в «Динамо» было три вратаря. Весь состав будет перекроен. Все боевые единицы, кто в наличии, все окажутся на поле.



«Барселона» зла, это понятно. Это на себе испытал уже «Ювентус». Думаю, что она будет играть на вынос, чтобы успокоить публику. Президент ушел из команды. Ясно, что «Барса» однозначный фаворит. Фора (-2,5) с коэффициентом 1,71. При всем уважении к киевскому «Динамо», я очень сомневаюсь, что таким составом удастся достойно сыграть с «Барселоной», тем более, что в чемпионате Украины скоро игра с «Шахтером», а эта игра мне представляется более важной», – сказал Андронов.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов