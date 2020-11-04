Барселона – Динамо. Букмекеры считают, что киевлянам ловить нечего

В среду, 4 ноября, киевское «Динамо» сыграет выездной матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».



Букмекеры практически не оставляют шансов на позитивный исход для украинского клуба. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 35.0, на ничью - 13.5, поражение оценено в 1.07.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов



Предполагается, что матч будет высокой результативности, но только со стороны хозяев. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.41. Основные тоталы – ТБ4.0 – 2.04, ТМ4.0 – 1.83.



Напомним, матч «Барселона» – «Динамо» начнется в 22:00 по Киеву.