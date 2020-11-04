Юрий ВИРТ: «Отдача у немцев была на порядок сильнее, чем у Шахтера»

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал унизительное поражение донецкого «Шахтера» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

— Возможно, счет 0:6 и слишком большой для «Шахтера», но то, что «Боруссия» заслужила уверенную победу, неоспоримый факт. Скажу больше: проигрыш «горняков» читался еще до игры. Считаю, что в двух первых поединках в группе ЛЧ против «Реала» и «Интера», дончане выжали из себя максимум. А сейчас отношение футболистов к игре мне не понравилось. Видимо, где-то подопечные Луиша Каштру высоко взлетели. С нулем фолов в первом тайме, сложно навязать борьбу оппоненту.

— Парадоксальная ситуация?

— Думаю, тренер «горняков» немного ошибся в дебюте поединка. После счета 0:2 нужно было уйти от своих коротких и средних передач, поскольку у «Боруссии» отлично получался прессинг и быстрые атаки. Поэтому можно было некоторое время сыграть и попроще. Голы хозяева привозили сами себе. Но винить Бондаря, Трубина или еще кого-то отдельно, нельзя. Ответственность за результат несет вся команда.

В матче с «Интером» «Шахтеру» иногда везло, но и сейчас в гости приехала команда, которая на равных играла с «Реалом» и тем же «Интером». Было отчетливо заметно, что отдача у немцев была на порядок сильнее, чем у украинцев.