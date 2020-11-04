Юрий ВИРТ: «Отдача у немцев была на порядок сильнее, чем у Шахтера»

Специалист – о поражении «горняков» от «Боруссии» из Менхенгладбаха

  • 04.11.2020 09:18
  • 948 просмотров
  • 3 комментария
Юрий ВИРТ: «Отдача у немцев была на порядок сильнее, чем у Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал унизительное поражение донецкого «Шахтера» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

— Возможно, счет 0:6 и слишком большой для «Шахтера», но то, что «Боруссия» заслужила уверенную победу, неоспоримый факт. Скажу больше: проигрыш «горняков» читался еще до игры. Считаю, что в двух первых поединках в группе ЛЧ против «Реала» и «Интера», дончане выжали из себя максимум. А сейчас отношение футболистов к игре мне не понравилось. Видимо, где-то подопечные Луиша Каштру высоко взлетели. С нулем фолов в первом тайме, сложно навязать борьбу оппоненту.

— Парадоксальная ситуация?
— Думаю, тренер «горняков» немного ошибся в дебюте поединка. После счета 0:2 нужно было уйти от своих коротких и средних передач, поскольку у «Боруссии» отлично получался прессинг и быстрые атаки. Поэтому можно было некоторое время сыграть и попроще. Голы хозяева привозили сами себе. Но винить Бондаря, Трубина или еще кого-то отдельно, нельзя. Ответственность за результат несет вся команда.

В матче с «Интером» «Шахтеру» иногда везло, но и сейчас в гости приехала команда, которая на равных играла с «Реалом» и тем же «Интером». Было отчетливо заметно, что отдача у немцев была на порядок сильнее, чем у украинцев.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 10:17
    +1
    ВВВ, 04.11.2020 10:05
    Повія тут одна,це ти! Подивимся на сьогоднішній результат і які слова ти будеш добирати після гри! Куртизан ти сайтовський!
    обтікай,чмошнік я й сам знаю,що динамівцям сьогодні нема на що сподіватися. зате вони й не планували грати у фіналі,як ваші "мега-гравці". так що,соси потихеньку..
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 04.11.2020 10:05
    -2
    Nashwill, 04.11.2020 09:58
    по-моєму,навпаки - шлюхтьори віддавалися на всі 100 як добросовісні повії
    Повія тут одна,це ти! Подивимся на сьогоднішній результат і які слова ти будеш добирати після гри! Куртизан ти сайтовський!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 09:58
    0
    по-моєму,навпаки - шлюхтьори віддавалися на всі 100 як добросовісні повії
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 10:17
    +1
    ВВВ, 04.11.2020 10:05
    Повія тут одна,це ти! Подивимся на сьогоднішній результат і які слова ти будеш добирати після гри! Куртизан ти сайтовський!
    обтікай,чмошнік я й сам знаю,що динамівцям сьогодні нема на що сподіватися. зате вони й не планували грати у фіналі,як ваші "мега-гравці". так що,соси потихеньку..
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.11.2020 09:58
    0
    по-моєму,навпаки - шлюхтьори віддавалися на всі 100 як добросовісні повії
    Ссылка
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