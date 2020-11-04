Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Горняки получили унизительную пощечину. Бобик сдох...»

Эксперт – о поражении «Шахтера» от «Боруссии» из Менхенгладбаха

  • 04.11.2020 08:58
  • 752 просмотра
  • 2 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Горняки получили унизительную пощечину. Бобик сдох...»
© Kicker

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал унизительное поражение донецкого «Шахтера» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Горняки» сегодня получили унизительную пощечину. Могу провести аналогию с полуфиналом чемпионата мира-2014 Бразилия - Германия (1:7). В современном футболе у бразильцев пока нет аргументов против Вермахта. Первый тайм, простите за сравнение, как в сорок первом: «Киев бомбили, и нам объявили, что началась война». Из песни слов не выбросишь. «Шахтер» попал под каток прессинга и интенсивной игры с мячом. И что в ответ? Бобик сдох... Унижающий результат. Жду дерби», - написал Заховайло.

Напомним, в следующем матче «Шахтер» 8-го ноября сыграет с киевским «Динамо» в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

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(9 голосов)

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Комментарии
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 04.11.2020 09:17
    -1
    це за ціну на газ,вугілля і за "ГУДОК"
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.11.2020 09:12
    0
    Жду мнения Ёжика Сабо и котов Леоненко.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.11.2020 09:12
    0
    Жду мнения Ёжика Сабо и котов Леоненко.
    Ссылка
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