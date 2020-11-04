Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Горняки получили унизительную пощечину. Бобик сдох...»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал унизительное поражение донецкого «Шахтера» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Горняки» сегодня получили унизительную пощечину. Могу провести аналогию с полуфиналом чемпионата мира-2014 Бразилия - Германия (1:7). В современном футболе у бразильцев пока нет аргументов против Вермахта. Первый тайм, простите за сравнение, как в сорок первом: «Киев бомбили, и нам объявили, что началась война». Из песни слов не выбросишь. «Шахтер» попал под каток прессинга и интенсивной игры с мячом. И что в ответ? Бобик сдох... Унижающий результат. Жду дерби», - написал Заховайло.

Напомним, в следующем матче «Шахтер» 8-го ноября сыграет с киевским «Динамо» в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.