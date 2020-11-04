Андрей ПЯТОВ: «Это только половина пути»

Голкипер «Шахтера» попросил болельщиков поддержать команду после унизительного поражения

  • 04.11.2020 08:40
  • 914 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Это только половина пути»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал унизительное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Поражения - часть футбола, ошибки - часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно - делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре.

Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду сегодня как никогда», - написал Пятов.

 

 

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 04.11.2020 09:04
    0
    После такого Трубин морально сломаться может..
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.11.2020 08:54
    0
    Путь как-то вниз проложен - выигрыш , ничья , разгромное поражение ... Да и две игры на выезде из трёх оставшихся.
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 04.11.2020 08:45
    +1
    Ждём Пятова в ответке, а Трубин пусть пока отдохнёт.
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 04.11.2020 08:45
    +1
    Ждём Пятова в ответке, а Трубин пусть пока отдохнёт.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.11.2020 09:04
    0
    После такого Трубин морально сломаться может..
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.11.2020 08:54
    0
    Путь как-то вниз проложен - выигрыш , ничья , разгромное поражение ... Да и две игры на выезде из трёх оставшихся.
    Ссылка
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