Андрей ПЯТОВ: «Это только половина пути»

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал унизительное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Поражения - часть футбола, ошибки - часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно - делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре.
Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду сегодня как никогда», - написал Пятов.
Поражения - часть футбола, ошибки - часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно - делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре. ⠀ Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели⚒ ⠀ Поддержите команду, сегодня как никогда!🙌 @fcshakhtar
Источник — Instagram
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