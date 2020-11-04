Алексей БЕЛИК: «Каштру не может разбудить команду на поле»

Специалист назвал главную причину фиаско «Шахтера» в матче Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 07:35
  • 488 просмотров
  • 1 комментарий
Алексей БЕЛИК: «Каштру не может разбудить команду на поле»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал унизительное поражение «горняков» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Если «Шахтер» вышел играть, пригласив «Боруссию» на своей половине так надо встречать, играть жестче. Мы не можем просто пласироваться перед игроками и не играть в отборе. Посмотрите на игру «Боруссии»: Соломон и Тете не могут мяч принял лицом к чужим воротам, на них висит по два игрока, Марлос не может найти передачу. Для меня это отражение эмоций, которые тренер передает на бровке. Когда пустой стадион - очень хорошо видно эмоции. Тренер «Боруссии» все 90 минут был в игре, а Каштру не может разбудить команду на поле», - сказал Белик.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 04.11.2020 07:47
    0
    Дуже складно пояснює.
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    Alex323
    online
      Alex323, 04.11.2020 07:47
    0
    Дуже складно пояснює.
    Ссылка
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