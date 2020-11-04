Алексей БЕЛИК: «Каштру не может разбудить команду на поле»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал унизительное поражение «горняков» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Если «Шахтер» вышел играть, пригласив «Боруссию» на своей половине так надо встречать, играть жестче. Мы не можем просто пласироваться перед игроками и не играть в отборе. Посмотрите на игру «Боруссии»: Соломон и Тете не могут мяч принял лицом к чужим воротам, на них висит по два игрока, Марлос не может найти передачу. Для меня это отражение эмоций, которые тренер передает на бровке. Когда пустой стадион - очень хорошо видно эмоции. Тренер «Боруссии» все 90 минут был в игре, а Каштру не может разбудить команду на поле», - сказал Белик.