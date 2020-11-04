Статистика матча Шахтер – Боруссия М: 4 удара против 21, и аж 55% владения

Интересно, что «Шахтер» ни разу не сфолил в 1-м тайме матча в Киеве

  • 04.11.2020 05:39
  • 281 просмотр
  • 1 комментарий
Статистика матча Шахтер – Боруссия М: 4 удара против 21, и аж 55% владения
© УЕФА

Предлагаем ознакомиться со статистикой матча 3-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Боруссией» М (0:6).

По количеству ударов хозяева безнадежно уступили сопернику: 4–21 (в створ: 1–9). Зато у команды Луиша Каштру аж 55% владения мячом (перевес получился за счет второго тайма, когда гостей ситуация на табло полностью устраивала).

Интересно, что «Шахтер» ни разу не сфолил в 1-м тайме. Всего за игру фолы: 7–15.

Статистика матча 3-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» М (данные FlashScore)

 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 04.11.2020 06:04
    0
    Ну і статистика!
    Крутіше не буває.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 04.11.2020 06:04
    0
    Ну і статистика!
    Крутіше не буває.
    Ссылка
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