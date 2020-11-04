Статистика матча Шахтер – Боруссия М: 4 удара против 21, и аж 55% владения

Предлагаем ознакомиться со статистикой матча 3-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Боруссией» М (0:6).

По количеству ударов хозяева безнадежно уступили сопернику: 4–21 (в створ: 1–9). Зато у команды Луиша Каштру аж 55% владения мячом (перевес получился за счет второго тайма, когда гостей ситуация на табло полностью устраивала).

Интересно, что «Шахтер» ни разу не сфолил в 1-м тайме. Всего за игру фолы: 7–15.

Статистика матча 3-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» М (данные FlashScore)